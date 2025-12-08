Ciprian Ciucu numește „cea mai mare provocare” ca primar general: „Aşteptările mele pentru primul an vor fi mai degrabă temperate”

Perioada următoare va fi dedicată acumulării de informații despre situația de la Primăria Capitalei, iar marea provocare pentru finalul de an este întocmirea bugetului instituției, a declarat luni primarul ales Ciprian Ciucu într-o declarație de presă citată de news.ro.

„Pentru mine va urma o perioadă de aproximativ o lună şi jumătate, două, în care va trebui să mă pun la punct cu tot ce se întâmplă în Primăria Capitalei. Deci va fi o perioadă în care voi acumula multe informaţii, o perioadă prin care voi contura şi mai bine viziunea şi voi adăuga practic la program”, a explicat Ciucu.

După adoptarea bugetului de către guvern, Primăria Capitalei va trebui să realizeze propriul buget.

„Probabil că cea mai mare provocare pe anul acesta va fi întocmirea bugetului. Deci, pe acest sfârşit de an, în funcţie şi de momentul în care guvernul va adopta legea bugetului, noi, primarii, avem 45 de zile pentru a întocmi bugetul. (..) Deci va urma o perioadă destul de grea pentru că ştim foarte bine, sunt probleme financiare la nivelul primăriei municipiului Bucureşti”, a menţionat Ciprian Ciucu.

Reforme la serviciile publice

El a mai explicat că „aşteptările sale pentru primul an vor fi mai degrabă temperate”. Ciprian Ciucu va avea un mandat de aproximativ 2 ani și jumătate întrucât el va prelua restul de mandat câștigat de Nicușor Dan înainte de a pleca la Palatul Cotroceni.

„Sper să aduc câteva îmbunătăţiri vizibile, cel puţin în zona centrală, dar proiectele semnificative vor dura, va fi nevoie probabil şi de nişte reforme în ceea ce priveşte serviciile publice, dar nu mai intru în alte detalii până nu mă pun efectiv la punct cu toate informaţiile de care am nevoie, ca să pot vorbi mult mai competent şi mult mai informat”, a mai spus Ciucu.

Cu un scor de peste 36%, Ciprian Ciucu, primarul liberal de la Sectorul 6, a câștigat duminică alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei.