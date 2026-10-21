Ciprian Ciucu rămâne sub control judiciar după ce Tribunalul București i-a respins contestația

Tribunalul București a respins miercuri plângerea formulată de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, împotriva deciziei procurorilor DNA de a-i prelungi măsura controlului judiciar, în dosarul în care edilul este cercetat penal pentru luare de mită.

Ciucu a fost plasat sub control judiciar de DNA în luna iunie. Miercuri a încercat pentru a treia oară să obțină ridicarea controlului judiciar

„Prin încheierea din data de 21.10.2026, pronunțată în dosarul nr. 43.697/3/2026 al Tribunalului București, s-a respins, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petentul – inculpat C.C. împotriva ordonanței de prelungire a măsurii preventive a controlului judiciar din data de 14.10.2026, emisă de Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție. De asemenea, s-a respins ca neîntemeiată cererea inculpatului C.C. privind modificarea unor obligații stabilite pe durata măsurii controlului judiciar și a obligat petentul la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Soluția este definitivă”, se arată în decizia tribunalului, potrivit Agerpres.

Ciucu a contestat miercuri la Tribunalul București decizia procurorilor DNA de a-i prelungi măsura controlului judiciar

„Mi-am susținut cauza și sper că, de data asta, să mi se ridice controlul judiciar. Voi depune de fiecare dată (contestații în instanță, n.r.) pentru că mă consider nevinovat. Noi am venit cu argumentele noastre juridice, este vorba de Comisia de drepturi și libertăți. Vreau să pot să-mi duc mandatul la capăt, fără să am acest control judiciar. Nu am niciun alt proiect mai mare pentru viața mea și mai important decât Primăria Capitalei. Deja am părăsit țara de trei ori până acum. Nu fug, nu sunt genul care să aibă bani ascunși sau resurse”, a spus miercuri Ciucu, la ieșirea din sediul tribunalului.

Primarul Capitalei, sub control judiciar din 18 iunie

Primarul general al Capitalei a fost plasat în 18 iunie sub control judiciar pentru 60 de zile de către DNA, alături de trei oameni de afaceri.

Primarul Capitalei nu are interdicția de a-și exercita funcția, însă are multe obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinţei şi să nu depăşească limitele teritoriale stabilite prin ordonanţele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

El este acuzat de DNA că, în perioada noiembrie – decembrie 2025, a beneficiat de „servicii de publicitate și consultanță electorală” în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

Ciprian Ciucu a respins acuzațiile aduse și a spus că este nevinovat.