Ciprian Ciucu nu poate părăsi România în continuare. Instanța i-a respins contestația

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, rămâne sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile şi cu interdicţia de a părăsi România, în dosarul în care este cercetat penal pentru luare de mită, a decis joi Tribunalul Bucureşti, potrivit Agerpres.

Ciucu este pus sub control judiciar de DNA din 18 iunie.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi a respins, ca nefondată, plângerea formulată de edilul general împotriva ordonanței DNA din 12 august, prin care controlul judiciar a fost prelungit cu încă 60 de zile, pentru perioada 17 august – 15 octombrie.

„De asemenea, au fost respinse, ca nefondate, cererile inculpatului CC având ca obiect modificarea conţinutului măsurii preventive a controlului judiciar, în sensul eliminării următoarelor obligaţii: de a nu depăşi limita teritorială a României decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului; de a nu lua legătura cu anumite persoane”, a anunţat Tribunalul Bucureşti.

Ciprian Ciucu a denunțat o situație neobișnuită din dosarul său

Pe 18 august, la ieșirea din instanță, primarul general al Capitalei spunea că una dintre obligațiile impuse prin controlul judiciar îi creează o situație neobișnuită în exercitarea mandatului: nu poate lua legătura cu primarul Sectorului 6, Paul Moldovan şi cu un angajat de la Direcţia de Urbanism.

Primarul a mai declarat că și alte obligații impuse în dosar îi limitează activitatea, mai ales în ceea ce privește deplasările în străinătate. Ciucu a spus că va contesta în continuare măsura controlului judiciar.

„Este dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situaţia mea contestă controlul judiciar, este doar normal. Mă consider nevinovat (…)”, a declarat primarul general.

„Pentru că trebuie să-mi apăr drepturile şi libertăţile am ales să fac acest gest şi la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest şi voi contesta controlul judiciar. Pentru că este dreptul meu şi pentru că mă consider nevinovat am ales să contest de fiecare dată această măsură”, a subliniat Ciucu.

Acuzațiile aduse de procurorii DNA împotriva lui Ciucu

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, în perioada noiembrie – decembrie 2025, a beneficiat de „servicii de publicitate și consultanță electorală” în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

Ciprian Ciucu a respins acuzațiile aduse și a spus că este nevinovat.

„Cu privire la acuzația de luare de mită… Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook în ziua în care a fost chemat la DNA pentru audieri.