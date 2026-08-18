Ciprian Ciucu dezvăluie o situație neobișnuită din dosarul său și anunță că va contesta din nou controlul judiciar

Primarul general al Capitalei spune că una dintre obligațiile impuse prin controlul judiciar îi creează o situație neobișnuită în exercitarea mandatului: nu poate lua legătura cu primarul Sectorului 6, Paul Moldovan. Ciucu a explicat, marți, la ieșirea din instanță, că restricția există deoarece acesta nu ar fi fost încă audiat în dosarul DNA, relatează News.ro și Mediafax.

Ciprian Ciucu este sub control judiciar din 18 iunie, în dosarul în care este cercetat de DNA pentru luare de mită.

„Este vorba, se știe, despre unul dintre oamenii de la Direcția de Urbanism, despre primarul Sectorului 6, ceea ce e ciudat. Pentru că ar trebui să pot să iau legătura cel puțin cu primarul Sectorului 6. Dar pentru că dânsul n-a fost audiat, nu pot face acest lucru”, a declarat Ciprian Ciucu.

Paul Moldovan a preluat interimar conducerea Sectorului 6 după ce Ciucu a fost ales primar general al Capitalei la alegerile organizate în decembrie.

Primarul general al Capitalei a mai declarat marți că și alte obligații impuse în dosar îi limitează activitatea, mai ales în ceea ce privește deplasările în străinătate.

„În calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru”, a declarat Ciucu.

Ciprian Ciucu anunță că va contesta din nou controlul judiciar

„Este dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situaţia mea contestă controlul judiciar, este doar normal. Mă consider nevinovat şi tocmai de aceea m-am prezentat, împreună cu avocaţii mei, în faţa judecătorilor, şi am cerut ridicarea controlului judiciar”, a mai declarat primarul general.

„Pentru că trebuie să-mi apăr drepturile şi libertăţile am ales să fac acest gest şi la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest şi voi contesta controlul judiciar. Pentru că este dreptul meu şi pentru că mă consider nevinovat am ales să contest de fiecare dată această măsură”, a subliniat Ciucu.

Primarul general al Capitalei a fost plasat sub control judiciar de către DNA, alături de trei oameni de afaceri. Tribunalul București i-a respins anterior contestația la această măsură.

Primarul Capitalei nu are interdicția de a-și exercita funcția, însă are multe obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemaţi la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinţei şi să nu depăşească limitele teritoriale stabilite prin ordonanţele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

Acuzațiile aduse de procurorii DNA împotriva lui Ciucu

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că, în perioada noiembrie – decembrie 2025, a beneficiat de „servicii de publicitate și consultanță electorală” în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

Ciprian Ciucu a respins acuzațiile aduse și a spus că este nevinovat.

„Cu privire la acuzația de luare de mită… Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook în ziua în care a fost chemat la DNA pentru audieri.