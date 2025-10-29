Ciprian Ciucu răspunde atacului lui Grindeanu la Bolojan: „Știa dinainte că trupele americane se vor retrage. A folosit politicianist această informație”

Prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu a afirmat, la Digi24, că Sorin Grindeanu avea deja informația că SUA va retrage o parte din militarii pe care îi are în România și s-a folosit de acest lucru pentru a lega subiectul de desemnarea noului vicepremier, Oana Gheorghiu, despre care liderul PSD a spus că are „poziții anti-americane”.

„Eu știu sau cred că domnul Grindeanu avea cunoștințe dinainte despre faptul că trupele americane se vor retrage din România și într-un mod – haideți să fiu mai delicat în exprimare – politicianist a folosit această informație”, a declarat Ciprian Ciucu după ce a fost invitat să comenteze criticile aduse de către liderul PSD premierului Bolojan și miniștrilor Apărării și de Externe privind modul în care au comunicat public pe tema retragerii și pe tema numirii Oanei Gheorghiu ca vicepremier, pe care social-democratul o acuză că a avut „poziții anti-americane”.

„A făcut postarea de ieri cu președintele american Trump pentru a exploata două subiecte pe care le-a conectat, neavând nicio legătură unul cu celălalt – pentru că retragerea era planificată de mai mult timp – dar subiectul de aseară dintr-o dată a apărut de nicăieri, tocmai pentru a-l încadra în acest context curent, care a fost dat de această retragere, ceea ce nu mi se pare în regulă. Adică, să stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă – ne mai atacă AUR, ne atacă partenerii de Coaliție… e foarte dificil să mergi mai departe crezând că există încredere între cei care sunt la guvernare”, a adăugat primarul Sectorului 6.

În ce o privește pe Oana Gheorghiu, Ciucu a spus că desemnarea ei ca vicepremier survine întrucât premierul Bolojan își dorește să aducă persoane integre și competente în interiorul Guvernului.

„Este o persoană, dacă vreți, ca un fel de erou popular, pentru că prin ceea ce a reușit să facă a materializat aspirațiile societății românești. Pe de altă parte, domnul Grindeanu, care nu are cea mai bună credibilitate, care din contră, ținem minte când era prim-ministru, chiar în Departamentul de Stat a taxat România pe chestiuni care țineau de corupție”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Președintele PSD Sorin Grindeanu a reproșat premierului Ilie Bolojan și miniștrilor USR de la Apărare și Externe cum au comunicat pe tema retragerii unei părți a trupelor americane de la Mihail Kogălniceanu. Grindeanu a spus că Bolojan a fost mai preocupat să desemneze un vicepremier cu „poziții anti-americane”, referire la Oana Gheorghiu.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public și contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral. Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcția de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adâncește – prin pozițiile sale anti-americane exprimate anterior – îndoiala în relația cu Partenerul Strategic”, a scris Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.