Ciprian Ciucu, replică pentru Drulă: „Noi nu coafăm sondaje/ USR are propria cercetare și nu o face publică”. De ce nu a achitat Bolojan toate datoriile către casele de sondare

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, i-a transmis contracandidatului său Cătălin Drulă (USR) că liberalii nu „coafează” sondajele în favoarea lor, după ce Drulă l-a acuzat că se folosește de această metodă. Totodată, liderul PNL Ilie Bolojan a spus, în podcastul The News Man, al jurnalistului Radu Andrei Tudor, că a refuzat să achite toate datoriile partidului către casele de sondare din cauza erorilor mari pe care le aveau.

Afirmația lui Ciucu vine ca urmare a reacției lui Cătălin Drulă, precum și cea a lui Vlad Voiculescu, care au susținut că recentul sondaj INSCOP privind intenția de vot la alegerile din București reprezintă o manipulare făcută în folosul PNL și al candidatului său.

Ciucu: USR are propriul sondaj

„Nu am înțeles ieșirea domnilor Drulă și Voiculescu pentru că nu este sondajul nostru (…) Resping aceste acuzații și USR are propria cercetare sociologică pe care nu o face publică și pe care membrii lor nu o știu. Deci nu am înțeles acea declarație. Nouă ne-ar fi și rușine să venim cu sondaje false. Noi am greșit în trecut și, tocmai pentru a câștiga încrederea pe termen lung, nu coafăm sondaje”, a declarat Ciprian Ciucu la The News Man.

El a amintit că, împreună cu Ilie Bolojan, au decis la începutul acestui an ca PNL să nu mai publice sondaje măsluite în folosul său iar pe viitor să recurgă doar la serviciile unor institute de sondare ale căror rezultate au fost confirmate măcar aproximativ de către alegeri.

„Sunt două tipuri de sondaje: unele plătite de nu știu cine și altele asumate. Noi am avut sondaje la comanda PNL. Pe sondajele acestea au fost diferențe între mine și dl. Băluță – care eram în marja de eroare – și ceilalți competitori”, a mai spus Ciprian Ciucu.

„Am achitat o parte din datorii, dar i-am penalizat”

Prezent alături de Ciucu, Ilie Bolojan a spus că a refuzat să plătească integral datoriile față de casele de sondare, lăsate de fosta conducere a partidului, întrucât rezultatele sondajelor au fost infirmate cu diferențe mari de rezultatele alegerilor de anul trecut.

„La finalul anului trecut, după ce am ajuns președintele PNL, partidul avea niște datorii, inclusiv la case de sondare pentru exit-polluri, sondaje făcute în săptămâna dinainte de alegeri… Cu o săptămână înainte era un scor, la exit-poll era alt scor, iar după ce s-a finalizat numărătoarea oficială, cu totul alt scor. În discuțiile avute cu reprezentanții companiilor, i-am întrebat dacă au asigurare de malpraxis sociologic. S-au uitat cu ochii mari la mine. Ori sunt sondaje făcute din birou, ori nu sunt în regulă. Am achitat o parte din datorii, dar i-am penalizat. Și apoi am zis să lucrăm cu case care nu s-au compromis”, a relatat Ilie Bolojan.

Sondajul INSCOP publicat joi arată o ierarhie schimbată față de alte cercetări sociologice. Ciprian Ciucu conduce cu 27,1%, urmat de Daniel Băluță, 24%. Pentru prima dată, locurile 3 și 4 s-au inversat. Astfel, Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de alianța AUR-PNTCD, a urcat pe podium cu 21,3%, iar Cătălin Drulă a căzut pe locul 4, cu 12,1%.

Acuzațiile venite de la USR

Europarlamentarul USR, Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan, a acuzat joi că „INSCOP livrează pentru PNL” și că se publică „sondaje trucate”.

De asemenea, Cătălin Drulă l-a acuzat pe edilul sectorului 6, candidatul liberalilor la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, că încearcă să manipuleze electoratul cu cercetări sociologice privind scrutinul de luna viitoare.

„E urât că Ciprian Ciucu se folosește de asta. El, care de atâtea ori mi-a spus că PNL tinde să se confunde cu Statul, că se fac jocuri murdare cu dosare penale și că îi e frică. Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta, cu mijloacele pe care le-ai folosit și în campania lui Ciucă. Ai demnitatea și bărbăția să vii la o dezbatere! Vino în fața oamenilor și lasă manipulările și aroganța”, a mai spus Drulă.