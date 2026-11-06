Ciprian Ciucu: „Suntem singurul partid normal la cap”. Critici inclusiv la adresa aliaților din USR

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat dur celelalte partide de pe eşicherul politic naţional la întâlnirea cu liberalii buzoieni, informează News.ro. Despre AUR a spus că este un partid de „extremiști neofasciști”, iar despre PSD că este lipsit de lideri, însă criticile liberalilor nu i-au ocolit nici pe cei de la USR.

„AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti. USR-ul este un partid de agitaţi, care contestă orice, oricând, în orice context, şi se contestă până şi unii pe alţii”, a declarat Ciucu, care a spus că a mai afirmat asta şi public.

Despre PSD, edilul Capitalei a spus că partidul pare puternic la Buzău, dar este în declin la nivel naţional. „PSD-ul nu mai are lider. Cine? Manda? Hai să fim serioşi”, a adăugat Ciucu.

Ciucu este de părere că, în schimb, PNL are „un candidat care se vede”, cu încredere mare în sondaje.

Primarul general al Capitalei a povestit şi o discuţie cu un om de afaceri. Acesta i-ar fi spus că, deşi Bolojan i-a crescut impozitul pe dividende, nu îl poate urî, pentru că „a făcut ceea ce era corect” şi altfel ţara ar fi intrat în colaps.

„Eu cred că noi suntem singurul partid normal la cap. Singurul partid care e în proiectul european, democratic, normal la cap, în acest peisaj politic”, a conchis Ciprian Ciucu.