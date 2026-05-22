Ciprian Ciucu vorbește despre trădare în PNL. „Mulți au crezut că ne-am pierdut sufletul”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat că, atunci când preşedintele PNL, Ilie Bolojan, era jignit de social-democraţi, erau, de fapt, jigniţi liberalii care îl votaseră în fruntea partidului. Ciucu a menţionat că mulţi au crezut că liberalii şi-au „pierdut sufletul” şi vor „trăda din nou”, dar acest lucru nu s-a întâmplat, informează News.ro.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat, că partidul s-a confruntat cu o problemă majoră după ce a devenit partid prezidențial, iar deciziile referitoare la partid au fost luate „în altă parte”.

„Mulţi se aşteptau ca partidul nostru să trădeze încă o dată, să-şi trădeze spiritul şi liderul pe care l-a ales. Pentru că atunci când Ilie Bolojan a fost jignit repetat, programat, asumat, de către PSD, strategic, ne jignea pe fiecare dintre noi ca membri care l-am votat. Şi au crezut mulţi că ne-am pierdut sufletul şi că vom trăda din nou. Ceea ce nu s-a întâmplat”, a declarat Ciprian Ciucu, vineri, la dezbaterea organizată la împlinirea a 151 de ani de la înfiinţarea PNL.

Ciucu a spus că liberalii trebuie să pregătească viitorul pe termen lung al partidului.

„Este un partid care a început cu Brătienii şi nu vrem să se termine cu Ciucu, cu Bolojan sau cu actuala echipă de conducere. După Valeriu Stoica au venit şi alte echipe de conducere şi vrem ca după noi să vină şi alte echipe de conducere”, a arătat Ciucu.

Primarul Capitalei susține că PNL se confruntă o nouă provocare majoră, apariția curentelor suveraniste, ceea ce era de neimaginat acum 15-20 de ani.

„Ca un om care a fost în Balcanii de Vest, care a fost în Georgia, care a fost în Ucraina, în Moldova, mi-am dat seama de această şansă istorică, să facem parte din clubul european. Şi astăzi să vezi nişte proiecte alternative care să ne ducă fix în zona Comunităţii Statelor Independente mi se pare de neacceptat”, crede Ciprian Ciucu.

Acesta a continuat spunând că i se pare foarte ciudat să se pună problema dacă România să adere sau nu la euro, în condițiile în care suntem deja membri ai Uniunii Europene, iar acum 10-15 ani țara noastră era foarte aproape să îndeplinească criteriile pentru adoptarea monedei unice europene.