Ciprian Ciucu vrea un „guvern reformist” și respinge ideea ca PNL să intre în opoziție: „Acest lucru are câteva consecințe”

Prim-vicepreşedintele liberalilor, Ciprian Ciucu, a afirmat sâmbătă că, dacă PNL va trece în opoziţie, după alegerile parlamentare, acest lucru înseamnă că România va avea un guvern minoritar, în condițiile în care avem nevoie de „un guvern reformist”.

El a precizat că săptămâna viitoare PNL va analiza strategia pentru alegerile prezidenţiale şi care va fi relaţia cu formațiunie care au semnat deja rezoluţia privind o guvernare comună.

„PNL în opoziţie, în acest moment, înseamnă a avea un guvern minoritar, iar acest lucru are câteva consecinţe”, a spus Ciucu, la Digi24.

„Nu vrei ca să laşi un spaţiu de opoziţie foarte larg unor partide extremiste, unor partide chiar cu tendinţe fasciste şi atunci este periculos ca toţi să mergem, poate, grămadă într-un singur loc. Şi atunci înţeleg care este considerentul pentru care domnul Nicuşor Dan propune acest lucru”, a precizat Ciucu, despre teoria ca un partid important să îşi asume rămânerea în opoziţie.

„Pe de altă parte, un guvern minoritar înseamnă ca poate fi picat la vot, în Parlament. Deci un guvern ar putea să fie investit cu votul unei majorităţi după care unul dintre partidele să rămână în opoziţie. Ceea ce este foarte important pentru România în acest moment este să avem un guvern, în primul rând, şi un guvern reformist. Adică nu va fi suficient doar să oferim stabilitate. Ar trebui să votăm bugetul, să mergem mai departe, este extrem de important ca acest guvern care vine să facă două tipuri de reformă. În primul rând, o reformă a lumii politice şi în al doilea rând, o reformă administrativă care să taie din costuri, din cheltuiurile pe care le are statul, pentru că bugetul nu se prezintă prea bine”, a arătat prim-vicepreședintele PNL, potrivit News.ro.

El s-a referit şi la solicitarea ca Nicuşor Dan să fie candidat în cursa pentru prezidenţiale. „Da, cred că este o variantă bună, ca mulţi alţii. (..) Noi vom analiza”, a spus Ciucu.

Despre un candidat unic al forţelor politice proeuropene, Ciucu a precizat că, în acest moment, orice variantă este pe masă şi poate fi luată în calcul.

„Alegerile prezidenţiale sunt în două tururi. Partidul Naţional Liberal n-a avut nici măcar cea mai mică trăsărire ca să susţină un candidat care ne putea menţine pe parcursul proeuropean. Pentru noi, alegerile prezidenţiale în două tururi înseamnă că (…) într-un prim tur fiecare vine cu propria ofertă, ca oamenii să aleagă din ceea ce oferă partidele politice, după care ne putem reîntâlni în turul doi”, a explicat prim-vicepreşedintele liberalilor.

Întrebat dacă pentru alegerile prezidenţiale liberalii merg pe varianta Ilie Bolojan candidat din partea PNL, Ciprian Ciucu a arătat că actualul lider interimar al partidului „este un om competent, cunoscut, recunoscut pentru competenţă şi pentru integritate”.

”În acest moment, noi nu am luat o decizie, încă nu au fost discuţii. Timpul a fost foarte, foarte scurt şi am preferat să stăm să analizăm tot ceea ce se întâmplă. Luni, cu siguranţă că va fi o primă serie de discuţii în interiorul partidului, probabil că şi marţi, pentru ca săptămâna viitoare să începem să ne creionăm o strategie pentru cum putem aborda alegerile prezidenţiale şi care este relaţia cu cei cu care am semnat deja rezoluţia privind o guvernare comună”, a subliniat liberalul.