Circulația a trei tipuri de autovehicule, interzisă în București între anumite ore, propune primarul: „Avem 1,7 milioane de mașini în oraș”

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, propune interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între orele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.

El argumentează că în acest moment în București există peste 1,7 milioane de mașini, cărora li se adaugă aproximativ 300.000 de maşini din judeţele vecine, un volum prea mare pentru oraș.

„În ultimii zece ani, numărul maşinilor înmatriculate în Bucureşti a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de maşini din judeţele vecine. Oraşul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Care sunt măsurile dorite

Interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între orele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00 este descris de primarul interimar drept „o măsură clară” care va duce la reducerea cu peste 150.000 de vehicule, „permiţând un flux mai fluent pentru transportul public şi pentru deplasările esenţiale ale cetăţenilor”

Potrivit proiectului de hotărâre, în aceste intervale orare este permisă circulaţia maşinilor aparţinând serviciilor de urgenţă şi ordine publică, structurilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, inclusiv Poşta Militară în misiune, serviciilor de intervenţie tehnico-edilitare pentru avarii/urgenţe, serviciilor de deszăpezire sau de combaterea poleiului şi a maşinilor care transportă medicamente, produse sanguine, organe/ţesuturi pentru transplant, consumabile critice pentru unităţi medicale, precum şi aprovizionarea de urgenţă a acestora.

Hotărârea aflată la stadiul de proiect, care ar urma să fie aprobată într-o şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, prevede amenzi între 3.000 şi 5.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legale privind interdicţia circulaţiei în respectivele perioade menţionate în hotărâre.

Instituţiile care vor constata contravenţia şi vor aplica sancţiuni sunt, potrivit proiectului, Direcţia Generală de Poliţie Locală şi Control a Municipiului Bucureşti, Direcţiile Generale ale Poliţiei Locale ale sectoarelor 1 – 6 şi personalul împuternicit de Pimarul General, în condiţiile legii.

În Referatul de aprobare a acestei hotărâri, primarul Capitalei precizează că măsura este necesară pentru fluidizarea traficului, reducerea poluării şi implicit îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.