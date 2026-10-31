Circulația pe Transalpina, unde ninge abundent, se închide acum. Avertisment pentru șoferi

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri – Craiova a anunțat că începând de sâmbătă, de la ora 14, circulația rutieră va fi închisă pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 67C, cunoscut ca Transalpina, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorilor și a vremii severe din zona montană.

„Înainte de instituirea măsurii de închidere, un utilaj de deszăpezire al SDN Târgu Jiu va efectua o ultimă revizie a sectorului de drum, pentru a verifica dacă mai există autovehicule pe traseul care urmează să fie închis. ATENȚIE! După închiderea circulației, nu vor mai fi efectuate revizii și nu va mai fi permis accesul autovehiculelor pe acest sector de drum”, a precizat DRDP Craiova, cu 40 de minute înainte de a institui restricția.

Drumarii au îndemnat șoferii să respecte măsurile instituite și să nu încerce să pătrundă pe sectorul închis.

Potrivit imaginilor distribuite de DRDP Craiova, este zăpadă pe carosabil, ninge iar șoferii au fost nevoiți să își pună lanțuri pentru a putea să-și continue drumul.

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