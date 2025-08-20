Circulația tramvaielor pe linia 41 se reia din 23 august, mai devreme decat era anunțat inițial

Tramvaiele vor circula din nou pe linia 41, care leagă Bucureștiul din Ghencea până în Piața Presei, începând din 23 august, anunță STB într-un comunicat de presă. Întinsă pe o distanță de aproape 10 kilometri, linia 41 este una din cele mai lungi și mai circulate din Capitală.

Circulația a fost întreruptă începând cu 1 august ca urmare a unor lucrări de infrastructură în intersecția Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu.

Pe durată lucrărilor, circulația a fost preluată de autobuze introduse pe liniile navetă 641 și 643. Acestea vor fi desființate din 23 august.

Termenul inițial pentru finalizarea lucrărilor și reluarea circulației era 1 septembrie, dar ele au fost terminate mai rapid, precizează STB.

„Revenirea tramvaiului pe traseu la această dată a fost posibilă prin eforturile angajaților STB, care au reușit să finalizeze lucrările mai devreme decât termenul anunțat inițial (1 septembrie), astfel încât călătorii să beneficieze din nou de o conexiune directă și rapidă pe una dintre cele mai importante linii ale Capitalei. Tramvaiul 41 asigură legătura între terminalul Ghencea si Piața Presei”, precizează STB.

Ce lucrări au loc în Ghencea

Lucrările de infrastructură din intersecția Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu fac parte dintr-un proiect mai amplu care vizează zona Prelungirea Ghencei. Potrivit Buletin de București, lucrările de modernizare a tronsonului din Prelungirea Ghencea cuprinsă între strada Mărăcineni şi limita Pasaj Domneşti, constau în:

lărgire Ia 4 benzi Prelungirea Ghencea, între strada Râul Doamnei şi str. Mărăcineni;

realizare cale de rulare tramvai;

realizare clădire Park&Ride;

realizarea unei piste de biciclete;

amenajare trotuare;

modernizarea sistemului de iluminat;

realizarea sistemului de canalizare pluvială;

realizare sistem de management trafic;

relocare reţele de utilităţi.

Durata de realizare a investiţiei este de 24 luni (din care 22 luni durată de execuţie).