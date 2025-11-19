Cisternă plină cu substanţe periculoase, răsturnată pe DN 1, între Braşov şi Predeal. Traficul este complet blocat

Circulația rutieră este blocată pe ambele sensuri pe DN1, între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus, în urma accidentului care a dus la răsturnarea cisternei.

„Trafic blocat pe DN1, între Braşov şi Predeal! În acest moment circulaţia este oprită pe ambele sensuri în zona Timişul de Sus după ce o cisternă încărcată cu substanţe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident”, a transmis, miercuri dimineaţă, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov, conform News.ro.

Instituţia precizează că, deşi ambele autovehicule sunt în afara carosabilului, există posibilitatea de scurgeri, aşa că traficul este deviat pe rute alternative. În zonă plouă în acest moment.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, în accident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. Două persoane au fost rănite, necesitând transportul la spital.

Polițiștii estimau reluarea circulației după ora 07.00, însă datele de pe Waze arată că traficul este blocat în continuare pe drumul care duce la Brașov, indicând o rută ocolitoare Pârâul Rece – Râșnov – Cristian pentru a ajunge la orașul de sub Tâmpa.

La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie, iar în zona montană înaltă, sub formă de ninsoare, conform Centrului INFOTRAFIC.

Pentru reducerea riscului de implicare în accidente rutiere, polițiștii sfătuiesc conducătorii auto să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să păstreze o distanță suficientă între autovehicule care să le permită oprirea în condiții de siguranță și să folosească frâna de motor pentru a încetini atunci când rulează pe un carosabil umed!