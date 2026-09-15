Cititul de plăcere aduce numeroase beneficii sănătății, arată o nouă cercetare făcută la Cambridge

Cititul de plăcere oferă beneficii semnificative pentru sănătate, indiferent de materialul ales, potrivit oamenilor de știință de la Universitatea din Cambridge. Cercetătorii au explicat într-o lucrare publicată recent modul în care cititul îmbunătățește starea de bine mintală, contribuie la rezultate educaționale mai bune, stimulează empatia și reduce probabilitatea apariției demenței, relatează The Independent.

Concluziile lucrării realizate de profesoara Barbara Sahakian și doctorița Christelle Langley, din cadrul departamentului de psihiatrie al Universității Cambridge, au fost publicate în revista Psychological Medicine.

Analiza acestora evidențiază un studiu la care au participat peste 10.000 de tineri și care a constatat că acei copii care încep să citească din plăcere de la o vârstă fragedă prezintă o memorie, o capacitate de concentrare și funcții cognitive mai dezvoltate, precum capacitatea de a rezolva probleme.

Mai mult, acești tineri cititori obțin rezultate școlare mai bune, se confruntă cu mai puține dificultăți de sănătate mintală și au obiceiuri mai sănătoase, dormind mai mult și petrecând mai puțin timp în fața ecranelor.

Încurajarea copiilor să citească

„Având în vedere cât de benefic este cititul de plăcere la o vârstă fragedă, ar trebui să facem tot ce putem pentru a-i familiariza pe copii și tineri cu lectura”, a declarat dr. Langley.

„Important este să găsim ceva despre care chiar le-ar face plăcere să citească – poate fi vorba despre un program TV sau un joc – și să folosim acest lucru ca punct de pornire”, a îndemnat ea.

„Citirea benzilor desenate și a romanelor grafice ar putea fi, de asemenea, o introducere utilă, deoarece acestea ar putea părea mai puțin intimidante și poate mai puțin plictisitoare decât romanele”, a mai spus psihiatra de la Cambridge.

În general, studiul a constatat că cititul, la orice vârstă, îmbunătățește sănătatea creierului și sănătatea mintală, conduce la o performanță cognitivă mai bună și reduce riscul declinului cognitiv.

Efectele cititului de plăcere asupra sănătății adulților

„Datele obținute din sondaje în rândul adulților au sugerat că cititul era asociat cu un nivel mai redus de stres, o empatie mai mare, o stare de bine îmbunătățită și un nivel mai scăzut de singurătate”, se arată în cercetare.

„Studiile indică, de asemenea, faptul că activitățile care stimulează din punct de vedere cognitiv, în special cititul, sunt asociate cu un risc mai scăzut de demență și cu un declin cognitiv mai lent, chiar și în rândul persoanelor cu un nivel mai scăzut de educație”, continuă aceasta.

Lucrarea amintește de asemenea că rezultatele studiilor de neuroimagistică sugerează că cititul este asociat cu diferențe structurale și funcționale în regiunile creierului care susțin controlul executiv, reglarea emoțională și cogniția socială. „Este important de menționat că aceste beneficii par să fie independente de mediul socioeconomic”, subliniază cele două autoare.

Acestea amintesc totodată că cluburile de lectură favorizează, de asemenea, conexiunile sociale.

„Grupurile de lectură și cluburile de carte în care oamenii citesc împreună par să ofere beneficii suplimentare prin intermediul interacțiunii sociale”, a declarat profesoara Sahakian. „Ele îi pot ajuta pe oameni să se simtă mai puțin izolați și mai conectați cu ceilalți, lucru despre care s-a demonstrat că reduce riscul de demență”, a explicat aceasta.

Târg de carte, București. Inquam Photos / Bogdan Buda

Cititul poate aduce beneficii pe tot parcursul vieții

Prof. Sahakian a adăugat că „niciodată nu este prea târziu să începi” să citești și că „cititul poate aduce beneficii pe tot parcursul vieții și până la vârste înaintate”.

Datele sugerează că nivelul lecturii în rândul copiilor și adolescenților este la cel mai scăzut nivel de când au început să fie colectate aceste statistici, în special în rândul celor proveniți din medii defavorizate.

Cele mai recente date de la Testele PISA organizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), la care au participat 760.000 de elevi din 91 de țări, a constatat că tinerii de 15 ani au abilități de citire mai slabe decât în orice alt moment al acestui secol, iar matematica și științele sunt, de asemenea, afectate de această situație.

Studiul a constatat că elevul mediu citește la un nivel care, în trecut, era considerat normal pentru un copil cu un an mai mic.

În România, peste jumătate dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul de bază la Matematică, iar la Citire procentul a ajuns la 48%. România se numără printre ultimele țări din clasament, doar Costa Rica, Bulgaria, Mexic, Chile, Columbia și Argentina înregistrând rezultate mai slabe.