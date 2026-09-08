Testele PISA arată că nivelul de Citire a ajuns la cel mai slab nivel din acest secol la nivel mondial

Cel mai recent raport al Programului pentru Evaluarea Internațională a Elevilor (PISA) arată că, la nivel mondial, adolescenții citesc la cele mai slabe niveluri înregistrate în acest secol, situație ce contribuie la un declin mai amplu al educației, transmite Reuters.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cea care organizează testele PISA, a publicat marți rezultatele pentru anul 2025. În total, la teste au participat 760.000 de adolescenți de 15 ani din 91 de țări.

Rezultatele au arătat că rezultatele la Citire, Matematică și Științe au ajuns la cele mai scăzute niveluri de când au început să fie colectate datele, în 2000.

În medie, elevii citesc la un nivel care în trecut era de așteptat de la elevi cu un an mai mici decât ei.

Nivel de 501 de puncte la Citire, maximul înregistrat în 2012, a scăzut anul trecut la 466 de puncte. Testarea PISA este considerată pe scară largă drept principalul indicator mondial al rezultatelor educaționale, iar constatările sale sunt analizate îndeaproape de guverne și cadre didactice.

De ce scade nivelul de Citire printre adolescenți

„În ceea ce privește Citirea, mai mult timp petrecut în fața ecranelor și mai puțină lectură de plăcere au mers mână în mână cu rezultate mai slabe”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă Mathias Cormann, șeful OCDE.

„Vedem, de asemenea, mai multă lectură făcută în grabă: elevii parcurg în fugă un text și dau un răspuns greșit, dar rapid”, a adăugat acesta.

Raportul a arătat totodată că rezultatele la Citire au scăzut mai accentuat în rândul elevilor proveniți din medii mai favorizate.

Pe fondul scăderii nivelului de Citire, și competențele medii ale adolescenților la științe și matematică au ajuns la cele mai scăzute niveluri din acest secol. La Științe, scorul a scăzut de la 506 de puncte, maximul înregistrat în 2009, la 486. La Matematică a coborât de la 502 la 469 în aceeași perioadă.

Țările din estul Asiei au avut cele mai bune rezultate la testarea PISA

Asia de Est a fost regiunea cu cele mai bune rezultate. Orașele din China care au participat la test, precum și Japonia, Coreea de Sud, Singapore și Taiwan, au avut cele mai bune sisteme educaționale cu cele mai bune rezultate.

Marea Britanie și Estonia fiind singurele țări din afara regiunii care au intrat în top 10 la Citire, Matematică și Științe.

În România, peste jumătate dintre elevii de 15 ani nu ating nivelul de bază la Matematică, iar la Citire procentul a ajuns la 48%. România se numără printre ultimele țări din clasament, doar Costa Rica, Bulgaria, Mexic, Chile, Columbia și Argentina înregistrând rezultate mai slabe.

Ce arată raportul OCDE despre timpul petrecut de elevi pe dispozitivele mobile

Raportul a notat că distragerea atenției de către dispozitivele digitale este asociată cu rezultate mai slabe la Științe în 59 dintre cele 82 de sisteme educaționale analizate, iar mai mult de unul din patru elevi afirmă că dispozitivele le distrag atenția colegilor în timpul orelor de Științe.

OCDE a precizat că, în țările membre ale organizației, elevii au declarat că petrec în medie 3,4 ore în fiecare zi lucrătoare folosind dispozitive digitale în scopuri recreative, precum și alte 3 ore pe zi lucrătoare în clasă și acasă în scopuri educaționale.

Cu toate acestea, raportul nu a mers atât de departe încât să susțină interzicerea smartphone-urilor în școli, o măsură luată de tot mai multe țări din jurul lumii, alături de restricționarea accesului tinerilor la rețelele de socializare.

Cormann a declarat că dispozitivele digitale ar putea fi folosite pentru a îmbunătăți procesul de învățare, dar doar până la un anumit punct. Potrivit șefului OCDE, dacă acestea sunt utilizate mai mult de cinci ore pe zi, rezultatele încep să scadă.

Studiul a mai constatat că aproape jumătate dintre elevi folosesc în mod regulat chatboți bazați pe inteligență artificială pentru învățare, însă cei care îi folosesc pentru redactarea eseurilor, rezumarea textelor și cercetarea unor subiecte obțin, în general, cu aproximativ 20 de puncte mai puțin la Științe, echivalentul unui an de învățare.