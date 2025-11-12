Ciucu îi transmite lui Drulă să renunțe că „devine irelevantă candidatura”. Dar cum rămâne cu ideile?

Cel mai bun antidot pentru populism este experimentarea populismului.

Pe 1 noiembrie, Ciprian Ciucu și-a lansat campania în forță. A avertizat că nu se retrage și că tot ce se discuta pe această temă era o mârșăvie. Au trecut două săptămâni. Astăzi, când e rândul lui într-un interviu să vorbească despre potențiala retragere a unui alt candidat, o prezintă doar ca pe o strategie necesară.

Patronul Realitatea TV: „Cine nu e infractor în ziua de azi înseamnă că e prost!”

Kompromatul lansat pe 1 noiembrie contra lui Ciucu a fost de tot râsul, oricât l-a umflat atunci Realitatea TV. I s-a reproșat lui Ciucu faptul că ONG-ul unde lucrat a gestionat bugete. Păi ce era să facă? Să le fure, așa cum a făcut patronul de la Realitatea TV, Maricel Păcuraru, condamnat pentru corupție?

Păcuraru a rămas celebru prin replica furioasă, rostită în Adunarea Generală a Acționarilor de la Romprest: „Respectă infractorii, mă! Cine nu e infractor în ziua de azi înseamnă că e prost! Nu are ce căuta în business!”.

Așa că dacă Ciucu nu a fost infractor, n-are ce căuta în business sau administrație, vorba lui Păcurariu.

Îi sugerează lui Drulă ca va candida degeaba

Revenind la campania electorală, Ciucu a oferit un interviu pentru „Adevărul”. A spus că nu face propuneri, dar că „explorez niște posibilități”. Mai exact, ca să nu câștige Anca Alexandrescu în București, „trebuie să reconsiderăm întreaga strategie, întreaga coaliție”. Cum? „Ar fi normal ca cel mai bine plasat să meargă mai departe”.

Ciucu nu spune dacă se gândește să renunțe și el în fața lui Băluță, cel mai bine plasat în sondaje. Dar să renunțe Drulă, asta e clar. Candidatura lui Drulă „devine irelevantă”.

Strategii politici și, în primul rând, candidații sunt cei care știu mai bine cum arată tendințele. Ideile candidaților, însă, le auzim și noi, votanții.

Despre metroul spre Otopeni

Acum câteva zile, Cătălin Drulă a amendat ceea ce alți candidați numesc un mare succes: metroul spre aeroportul Otopeni.

Drulă a avut curajul să spună că este enorm de scump. Așa și e. De ce ai face un metrou subteran în afara orașului, când metropole mult mai bogate, precum Zurich, Munchen sau Amsterdam, au legătura cu aeroportul prin trenuri ușoare sau garnituri supraterane?

De ce ai face e simplu: tocmai pentru că e scump. Și de unde e scump mai poate pica ceva.

Changi Airport din sudul orașului

Afirmațiile lui Drulă de la G4Media au trecut pe sub radar, pentru că în această campanie se vorbește despre mare, nu despre rațional. Mai lipsește Sorin Oprescu să facă autostrada suspendată.

Băluță, căruia Ciucu îi face cu ochiul, a pitit sub covor marele său proiect de aeroport din sudul orașului. Nu dă bine în campanie, se pot pune întrebări.

Un aeroport nu e o piață. E una dintre cele mai complexe și reglementate investiții care se pot face astăzi. Poate dacă director va fi Marian Goleac, fost la ADP Sector 4, atunci da, am avea încredere că Bucureștiul poate realiza ceva măcar la nivelul Changi Airport din Singapore.

Cum ar credita publicul o unire?

Sunt printre cei care nu am decis cu cine voi vota. Precum cetățeanul turmentat, nu spun nici că e bine să se unească forțele, nici că nu e bine. Băluță însuși are realizările sale, incontestabile.

Dar mă întreb cum vor vedea oamenii „o reconsiderare de strategie”, așa cum solicită Ciucu. Dacă te unești stânga-dreapta, fără să preiei idei și proiecte, asumate de cel/cei care beneficiază în urma retragerii, cetățenii vor striga imediat: „Uite USL!” sau „Uite Coaliția PNL-PSD!”. Am mai fost acolo. Dacă te unești doar cei din dreapta, da, asta poate părea mai logic în percepția publică.

Iar în privința pericolului populismului, este dreptul românilor să decidă. Dacă bucureștenii așa aleg, e responsabilitatea lor de cetățeni. Cel mai bun antidot pentru populism este experimentarea populismului.