Rezultatele celui mai recent sondaj pentru alegerile din București: Băluță conduce cu 24%. La mică distanță de el, vin doi candidați, aproape la egalitate
Daniel Băluță, primarul care conduce Sectorul 4, este pe primul loc potrivit ultimului sondaj Avangard. El conduce atât la întrebarea „Cu cine ați vota personal”, cât și la întrebarea „Cine credeți că va câștiga”.
Reprezentantul PSD este urmat de primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu – 21% și de Cătălin Drulă (USR), creditat cu un procent de 20% și de independenta Anca Alexandrescu are un scor de 17%.
Apoi, la mare distanță, apar în sondajul Avangarde independentul Vlad Gheorghe cu 5%, Ana Ciceală (SENS) – 4%, independentul VIrgil Alexandru Zidaru – 4% și Liviu Negoiță (PUSL) – 3%.
Întrebați cine cred că va fi următorul primar al Capitalei, 30% dintre respondenți l-au indicat pe Băluță, 19% pe Ciucu și 15% pe Drulă.
De menționat și faptul că 16% dintre participanții la sondaj au spus că nu știau că pe 7 decembrie vor avea loc alegeri pentru PMB, iar 2% au dat non-răspunsuri la această întrebare.
- Potrivit Avangarde, sondajul a fost autofinanțat și a fost realizat în București pe un eșantion de 1080 de persoane prin metoda face-to-face (teren) în perioada 2-7 noiembrie. Eroarea maximă de eșantionare, la un nivelde încredere de 95%, este de +/-3,2%.