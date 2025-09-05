Civili nord-coreeni, uciși de trupe comando ale SUA într-o misiune secretă eșuată

Forțele SEAL ale Marinei SUA au ucis un număr de civili nord-coreeni în timpul unei misiuni secrete eșuate în care încercau să instaleze un dispozitiv de ascultare în țara dotată cu armament nuclear, în perioada negocierilor diplomatice cu miză mare din 2019, a relatat The New York Times (NYT), vineri, potrivit Reuters.

Publicația americană, citând surse a căror identitate nu a fost dezvăluită, inclusiv actuali și foști oficiali militari, care cunosc detalii clasificate, susține că operațiunea a fost aprobată de Donald Trump în primul său mandat la Casa Albă, când a fost implicat într-o serie de discuții istorice cu dictatorul din Coreea de Nord, Kim Jong Un.

Casa Albă, Pentagonul și Ambasada SUA din Coreea de Sud nu au răspuns pe moment solicitărilor de a comenta subiectul.

Potrivit NYT, civilii păreau să se scufunde după crustacee când au dat din greșeală peste un detașament Navy Seal al SUA care încerca să ajungă la țărm pe timp de noapte. Forțele americane au deschis focul și au ucis toate persoanele aflate la bordul micuțului vas de pescuit, scrie publicația, fără să menționez numărul exact al victimelor.

O analiză clasificată a Pentagonului a concluzionat ulterior că uciderile au fost justificate în raport cu regulile de deschidere a focului, mai notează NYT.

Discuțiile dintre SUA și Coreea de Nord au eșuat, iar după ultimul summit dintre Donald Trump și Kim Jong Un, din 2019, Phenianul a mers mai departe cu programul său de arme nucleare și rachete balistice.

Senatorul american Mark Warner, principalul democrat din comisia de informații, a declarat că nu poate confirma sau infirma nimic din materialul NYT, dar a spus: „Dacă există vreodată un moment în care avem nevoie ca Congresul să își exercite supravegherea corespunzătoare, acesta este acum”.

FOTO: Douglas wojtarowicz | Dreamstime.com