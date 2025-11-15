Clădiri istorice și de patrimoniu, inclusiv cazinoul din Băile Herculane, revin în proprietatea statului. Prima sentință în dosarul devalizării stațiunii

Vedere exterioară a clădirii Băilor Imperiale Neptun din Băile Herculane, unul dintre cele mai vechi orașe balneare din Europa, pe 29 iulie 2025. Sursă foto: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Curtea de Apel Timişoara s-a pronunţat în dosarul DIICOT Timişoara privind devalizarea staţiunii Băile Herculane din judeţul Caraş-Severin şi a decis, după o şedinţă maraton care a totalizat 25 de ore pe parcursul a două zile, confiscarea în folosul statului român a 19 imobile, hoteluri şi băi termale, din orașul de pe Valea Cernei.

Judecătorii Curţii de Apel Timişoara au decis vineri confiscarea, respectiv readucerea în patrimoniul statului român a 19 hoteluri şi complexuri hoteliere, respectiv a mai multor băi termale şi au pronunţat pedepse cu executare chiar şi de 10 ani, scrie News.ro.

Şedinţa a fost una maraton, de 25 de ore şi s-a desfășurat pe parcursul a două zile, în care avocaţii au susţinut pledoariile finale.

Magistraţii de la Curtea de Apel Timişoara au decis confiscarea, în folosul statului român, a 19 imobile din Băile Herculane, printre care Complexul Hotelier Hercules, hotelurile Ferdinand, Diana, Afrodita, Roman, Băile termale Apollo, Hebe, Neptun, sanatorii şi pavilioane medicale, dar şi Cazinoul din Băile Herculane.

Cel care a orchestrat întreg „jaful” din Băile Herculane este cunoscutul om de afaceri din Caraş-Severin, fostul deputat PSD Iosif Armaş, acţionar majoritar la SC Argirom Internaţional SA.

Acesta a scăpat de toate acuzaţiile: constituire de grup infracţional, delapidare, spălare bani, înşelăciune, ca urmare a faptului că a intervenit prescrierea faptelor, dar în cazul lui judecătorii au decis confiscarea a 4,8 milioane de euro. La fel s-a întâmplat şi în cazul altor 14 persoane şi 2 firme.

Pedepse cu închisoarea pentru șase persoane

Alţi 9 inculpaţi în dosar au fost achitaţi pentru inexistenta faptelor, dar mai multe persoane din acest dosar au primit pedepse cu închisoarea.

Printre acestea executorul judecătoresc Gheorghe Brad – 7 ani de închisoare, Alexandru Gavrilescu – avocat – 10 ani şi 4 luni de închisoare, Mioara Dumitrache – lichidator judiciar – 9 ani de închisoare, Victoriţa Oprea – lichidator judiciar – 9 ani de închisoare, Marius Cristian Ghiţă – lichidator judiciar – 6 ani de închisoare, Ioan Tabugean – administrator societate comercială – 5 ani de închisoare.

Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Ancheta în acest caz a început în anul 2016 şi avea în vedere infracţiuni săvârşite în perioada 2001-2016.

În 2022, DIICOT Timişoara a trimis în judecată 35 de persoane în dosarul decapitalizării Societăţii Hercules SA. Procurorii au apreciat atunci un prejudiciu de peste 120 de milioane de lei.

Anchetatorii susţineau, prin rechizitoriu, că au fost cumpărate mai multe imobile din Băile Herculane cu bani proveniţi din vânzarea ilegală a peste 5 milioane de kilograme de zahăr din rezerva de stat de către o grupare condusă de Iosif Armaş, om de afaceri şi fost deputat.

În total, procurorii au identificat 12 capete de acuzare, de la abuz în serviciu în formă continuată la constituire de grup infracţional organizat, delapidare, spălare de bani şi înşelăciune. Printre cei vizaţi de anchetatori se numără, pe lângă patroni de firmă, mai mulţi lichidatori judiciari, un executor judecătoresc şi angajaţi ai statului.