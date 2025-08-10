„Clădiri și moschei distruse”, într-un cutremur de 6,1 în Turcia

Clădire prăbușită în Sindirgi, Turcia, din cauza cutremurului de duminică, 10 august 2025. Credit: Bahadir Demirceviren / AP / Profimedia

Un seism cu magnitudinea de 6,1 grade a lovit zona Sindirgi din vestul Turciei, duminică, conform anunțului făcut de agenția turcă pentru managementul dezastrelor (AFAD), relatează AFP.

Cutremurul a fost resimțit în mai multe orașe din vestul țării, inclusiv la Istanbul și în popularul oraș turistic Izmir. Nu au fost raportate decese în urma evenimentului.

În Sindirgi, epicentrul seismului, s-au prăbușit circa 10 clădiri, printre care un imobil cu trei etaje din centrul orașului, a anunțat primarul Serkan Sak la televiziunea privată turcă NTV.

„Șase oameni locuiau în această clădire cu trei etaje. Patru au fost salvate de sub dărâmături”, a spus edilul, menționând că eforturile de extragere a celorlalte două persoane sunt în curs de desfășurare.

„Au fost distruse clădiri și moschei, dar nu avem rapoarte despre pierderi de vieți omenești”, a adăugat primarul din Sindirgi.

Potrivit AFAD, cutremurul a fost urmat de replici cu magnitudini cuprinse între 3,5 și 4,6 grade.

Turcia este străbătută de mai multe falii geologice care în trecut au provocat catastrofe în țară.

În februarie 2023, în sud-vestul Turciei s-a produs un cutremur în care au murit cel puțin 53.000, iar Antakya, locul orașului antic Antiohia, a fost devastată.

La începutul lunii iulie 2025, un seism cu magnitudinea de 5,8 grade în aceeași regiune s-a soldat cu o persoană decedată și 69 rănite.