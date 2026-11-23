„Rândul la moaşte” a fost, decenii la rând, o ocazie de ironie folosită de o parte a societății la adresa altei părți. Astăzi, nu doar structura demografică a pelerinilor din România s-a modificat, ci și obiceiurile și tehnologia uitilizată la pelerinaje, explică Mirel Bănică, cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română, în acest articol de opinie pentru HotNews.

În luna octombrie 2007 ajungeam la Iaşi, mai mult din ȋntâmplare, ȋn căutarea unui subiect autohton care să mă ajute să ȋnţeleg şi să analizez direct pe teren, la firul ierbii, tot ceea ce ȋnsuşisem, teoretic, despre procesul de secularizare, modernitate, fapt religios contemporan, ȋn anii de studiu şi practică profesională din universităţile occidentale.

Căutam nu doar articole, dezbateri, colocvii şi congrese de specialitate, ci religia trăită la firul ierbii, de oameni adevăraţi, nu de hârtie. Ceea ce am găsit acolo, la Iaşi şi ulterior şi ȋn alte mari locuri de pelerinaj ale ţării (Bucureşti, Nicula, Prislop, Suceava etc) m-a uimit şi atras imediat.

Din nou la Iași, la Sfânta Parascheva

Nu am abordat, din lipsă de timp şi resurse financiare şi pelerinajele catolice. Subiectul era unul extraordinar pentru oricine dorea să ȋnţeleagă religiozitatea românilor după căderea comunismului. În anul 2015 am publicat o sinteză a acestor cercetări în cartea „Nevoia de miracol. Fenomenul pelerinajelor ȋn România contemporană”, la Editura Polirom.

În toamna acestui an am avut marea şansă să petrec iarăşi câteva zile pline, ȋn inima desfăşurării marelui pelerinaj de la Iaşi, Sfânta Parascheva. Am putut observa, nota şi, ȋn parte, decripta ceea ce a rămas neschimbat din acest fenomen social total, dar şi schimbările majore care s-au produs.

Contrar opiniilor larg răspândite, pelerinajul ȋn sine nu reprezintă opusul modernităţii româneşti și nu este semnul unei Românii “feudale”. Nu dezvolt aici de unde vin şi cine emite astfel de opinii critice. Ar ȋnsemna să scriu un alt text, despre reprezentarea socială a fenomenului.

Oglinda în care se întrezărește un alt fel de „Proces de modernizare”

El, pelerinajul, se constituie ȋntr-unul din locurile privilegiate ȋn care ceea ce denumim generic „proces de modernizare” poate fi văzut la lucru, ȋn plină acţiune de dizolvare, anulare, remodelare, reconstrucţie sau secularizare.

Atenţie, e un proces care atinge societatea noastră ȋn ansamblu, nu doar Biserica sau faptului religios. Pelerinajul semnifică o transformare dramatică, masivă, dar pe care nu o conştientizăm mereu la adevărata sa valoare şi ȋn toate dimensiunile sale. În rândurile următoare voi căuta să surprind, condensat, principalele schimbări pe care le-am sesizat faţă de pelerinajul din urmă cu 20 de ani.

Nu afirm faptul că pelerinajele sunt relevante statistic pentru ȋntreaga societate românească sau că sunt un semn al „vitalităţii” credinţei, situaţia este infinit mai complicată. Dar ele continuă să fie un loc excepţional pentru a observa schimbarea.

E o schimbare pe care o trăim cu toţii tocmai pentru că pelerinajul aduce ȋmpreună o cantitate uriaşă de oameni din diferite regiuni ale ţării, generaţii şi medii sociale diferite.

„Coada la moaște”

Rândul. „Coada la moaşte” (memoria comunismului), sau „babă la babă”, cum i se mai spune uneori, critic sau ironic, dulce-amar. Pelerinajul este un loc ȋn care timpul de aşteptare este foarte variabil, de la câteva zeci de minute, la zeci de ore.

Mai exact, cam 28-30 de ore, acesta a fost aşteptarea maximă ȋn acest an, la Iaşi. Acum 20 de ani, la rând, ȋn rândul de aşteptare nu se fuma. Explicaţia cea mai fiabilă, deloc metaforică, este că rândul ȋntins pe kilometri lungime este de fapt un conductor, un uriaş conductor de “sacru” branşat la racla Sfintei Parascheva, ca un ştecăr ȋntr-un generator de curent electric…

Nu vă cer acum să credeţi acest lucru, doar să vă imaginaţi cum funcţionează lucrurile pe teren. Fiind ȋncadrat ȋn rând, faci parte implicit din conductibilitatea sacrului, un “sacru” care trebuie respectat şi onorat chiar şi prin gesturi simple, cum ar fi interdicţia fumatului. Mai simplu de atât nu se poate.

Din prohibit, fumatul a devenit permis la coadă

În ultimii ani ȋnsă, se observă o evoluţie aparte: dacă ȋnainte vreme dependenţii de nicotină se duceau să fumeze ȋn afara rândului, acum ei fumează direct ȋn rând. Rari sunt aceia care se mai obosesc să treacă de gardurile jandarmilor.

Începutul „desacralizării” rândului a fost făcut odată cu apariţia ţigărilor aşa-zis electronice, apoi a celor cu ardere controlată, tutun ȋncălzit, toate acele variante care au fost prezentate de-a lungul timpului de un uriaş aparat de marketing şi comunicare ca fiind mai puţin dăunătoare nocive etc. Tradus ȋn termenii pelerinajului, aceste variante de fumat poluau simbolic mai puţin rândul şi ordinea sacrală a acestuia. Iar dacă “vaparea” este permisă, de ce nu şi fumatul clasic? Şi nu este oare un semn de secularizare al ȋntregului fenomen, ȋn ansamblul său?

Pelerinaj cu telefon mobil

Un alt punct este cel legat de România mobilă. Pelerinajul este foarte util pentru ȋnţelegerea dezvoltării şi utilizării telefoniei mobile.

Pentru credincioşii catolici, efortul (jertfa, ȋn termeni spirituali) pe care trebuie să-l depună un pelerin pentru a fi recunoscut ca atare constă ȋn mersul pe jos, kilometri străbătuţi cu piciorul spre un sanctuar, cum ar fi Santiago de Compostela sau Chartres.

Pentru pelerinul ortodox român, efortul, jerfa se măsoară ȋn timpul petrecut efectiv la/ȋn rând. Resursa, obstacolul, prietenul şi duşmanul pelerinului, concomitent, este timpul pe care trebuie să-l străbătă ȋnainte de a ajunge la raclă. La modul ideal, el ar trebui să se roage.

Puţini o fac ȋnsă, pelerinii nu sunt sfinţi. Din fericire, aş adăuga eu. Aşa că ȋncearcă să „consume” acest timp prin diferite strategii.

Trecerea timpului a devenit mult mai suportabilă

Iar aici intervine schimbarea adusă de modernitatea de care pomeneam anterior: România posedă una dintre cele mai accesibile, fiabile şi, mai ales, ieftine, conexiuni la date mobile. Apariţia netului zis „nelimitat” a schimbat din temelii felul şi modul ȋn care oamenii ȋşi construiesc acum aşteptarea, nu doar la pelerinaj, ci şi la aeroport sau la antrenamentul de fotbal al copilului.

Fiecare pelerin este liber să selecteze ce doreşte să privească, de la rugăciuni şi acatiste on-line, la videoclipuri de pe TikTok. Strict legat de pelerinaj, se vede că aşteptarea, sensul teologic al aşteptării a fost modificat din temelii, ȋn sensul că trecerea timpului a devenit mult mai suportabilă, pragul psihologic mai uşor de trecut.

Tehnologia ajută

Telefonul mobil permite acum o mai bună organizare a rândului, de către pelerinii ȋnşişi. „Lenuţa, unde eşti fată, te caut, vezi că ţi-am dat şerlocheişăn’ şi nu te văz’ deloc” striga puternic ȋn telefon ȋn această toamnă o femeie vârstnică.

Arăta exact cum ne imaginăm că ar fi bunică de la ţară, cu vestă de lână tricotată, basma ȋnflorată şi cizme ȋmblănite ȋn picioare, dar cu telefon inteligent ȋn mână. Modernitate multiplă, poţi fi foarte tradiţional şi conectat la nou, concomitent.

Tot telefonul mobil şi geolocalizarea permite acum o mai bună estimare a timpului efectiv de aşteptare, utilă atât pentru pelerini, cât şi pentru organizatori. Cum? Simplu, datorită unor voluntari studenţi care staţionează a capătul de “intrare” al rândului, cu funcţia share location pornită, vizibilă apoi pe Maps.

Mâncarea „dăruită de celălalt” aproape că a dispărut

Câteva cuvinte despre hrana rituală. Despre Glovo la pelerinaj. Până acum 10-15 ani ȋn urmă, pelerinajele erau un paradis al hranei rituale.

Ce înseamnă asta? Pelerinajul era însoțit de mâncare tradițională: de la vestitele sarmale, la sendvişuri şi gogoşi calde servite direct pelerinilor, de diferite persoane care doreau să ajute şi ei, cât de puţin, la reuşita evenimentului, prin „pomana” pe care o făceau aici.

Astăzi, situaţia s-a schimbat radical. Mâncare servită pelerinilor ȋncă mai există, dar ea provine din surse atent controlate şi verificate. Faimoasa “trasabilitate”, cuplată cu obsesia igienică care domină societatea noastră şi-a spus cuvântul.

Gestul spontan aproape a dispărut, nimeni nu mai ȋndrăzneşte şi nici nu mai ştiu dacă mai poate ȋmpărţi hrană la rând. Un mecanism fundamental al sociabilizării pelerine a murit.

Avem ȋn schimb mâncare livrată cu servicii de tip „Glovo”, direct la rând, ȋn locaţie exactă, cu bicicleta. Pelerinul din 2026 poate comanda mâncare direct, fără să piardă din avansul de la rând, utilizând servicii de transport rapid.

Mâncarea împărtășită „împreună” s-a diminuat și ea

Faptul arată că pelerinajul a dezvoltat o ȋntreagă infrastructură economică, formală şi informală.

Dar ȋntrebarea cu temă socială este mai importantă decât simpla constatare a acestui tip de livrare: cum se modifică de fapt experienţa religiosă ȋn sine, atunci când modernitatea ambiantă ne aduce o economie a confortului şi a serviciilor?

O interogaţie care ar putea fi extinsă şi pentru restaurante. Personal, mi se par a fi din ce ȋn ce mai goale ȋn fiecare zi şi asta nu din cauza creşterii abrupte a preţurilor. Nu e o contradicţie dintre credinţă şi consum, cele două coexistă şi se adaptează reciproc, este vorba mai degrabă despre uzura, transformarea raporturilor dintre oameni şi hrană, pierderea ȋncrederii ȋn “celălalt”, necunoscutul de lângă noi.

„Clasa medie” la pelerinaj

Și am ajuns la schimbarea generaţională. Migraţie şi rugăciuni. Sociologii nu s-au pus niciodată de acord care ar fi durata reală a unei generaţii, care este amplitudinea temporală a acesteia, dar 20 de ani reprezintă ȋn mod sigur un reper temporal semnificativ.

Pelerinajul de la Iaşi este un loc ȋn care generaţiile şi diferenţele dintre ele devin vizibile.

S-a redus semnificativ numărul pelerinilor de la ţară, din cauza depopulării masive şi ȋmbătrânirii extreme a mediului rural, exact pelerinii care dădeau savoare, candoare şi consistenţă pelerinajelor de altădată.

Dar a crescut prezenţa “clasei medii”, frumos şi elegant ȋmbrăcată, cu haine de firmă şi gesturi atente, studiate, pelerini “asumaţi”, conştienţi de statutul lor.

Sunt prezenţi şi pelerinii care acum două decenii migrau ȋn Europa Occidentală, iar acum s-au ȋntors sau au o situaţie financiară destul de bună pentru a “pelerina” ȋn familie. Vin mai multe generaţii reunite, bunici, fii şi nepoţi, ceea ce ridică interesante chestiuni cu privire la transmiterea memorială a unor cadre şi practici religioase particulare.

Este greu de aflat pentru cine se roagă un pelerin, dincolo de răspunsurile standard cu care ne-au obişnuit televiziunile. Cu toate acestea, odată stabilită o anumită apropiere umană şi ȋncredere ȋn rând, se pot afla lucruri interesante.

Care e astăzi „obiectul” rugăciunii?

În anii 2000, pe la ȋnceputuri, pelerinii se rugau ca ei sau copiii lor să plece la muncă, ȋn Italia şi Spania. După 2010, se rugau să se ȋntoarcă. Acum insistă pentru sănătatea şi bunăstarea celor care au rămas definitiv acolo, şi-au construit viaţa ȋn depărtare, de la biserici la morminte.

Desigur, exagerez puţin, dar o parte din adevărul migraţiei colosale pe care a cunoscut-o ţara se află şi ȋn vorbele lor. Au dispărut – sau poate nu le-am perceput eu ca fiind foarte evidente – rugăciunile standard pentru copii şi nepoţi: “să ȋnveţe bine, să fie cuminţi, să ia note bune la şcoală”.

Un semn al schimbării profunde al modului ȋn care oamenii se raportează la educaţie, valoarea educaţiei, poate a ceea ce ne dorim cu adevărat acum de la copii, traseu şcolar și reuşită integrare.

România descrisă dincolo de PIB

Pelerinajul a rămas, ȋn esenţa lui, un drum către sacru, o manifestare a religiozităţii populare şi o ultimă speranţă pentru cei care nu mai au nimic de sperat.

Privind ȋnsă de foarte aproape acest ocean de mulţime care ȋnaintează uşor, pas cu pas, oră cu oră spre racle sau icoane, putem ȋnţelege mai bine ceea ce statisticile, sondajele de opinie sau diverşi indicatori ai calităţii vieţii suprind doar fragmentar: cum arată de fapt modernizarea profundă a unei societăţi care trăieşti ȋn condiţii istorice şi sociale radical diferite după căderea comunismului, respectiv intrarea ȋn Uniunea Europeană.

Poate că uneori nu trebuie să privim doar către PIB, kilometrii de autostradă, evaluările agenţiilor de rating, centrele de date, consumul lunar sau destinaţii de vacanţă. O simplă privire atentă la coada de la moaşte este suficientă.