Clienți anunțați de scumpiri. Mare furnizor de electricitate, obligat să scumpească sau denunțe contractele cu peste 2 treimi din clienți

Getica 95 Com, al șaselea furnizor de energie electrică din România din punct de vedere al cantităților vândute în regim concurențial, cu cotă de piață de 4,28% la jumătatea anului, intrat recent în insolvență din cauza stopării livrărilor Nuclearelectrica (SNN) după oprirea centralei Cernavodă, le-a propus majorarea prețurilor unui număr de 173 de clienți finali non-casnici, ale căror contracte au ajuns să îi genereze pierderi, relevă date analizate de Profit.ro.

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