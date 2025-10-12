„Am fost chemați să renovăm un spital vechi de 103 ani. Și noi am spus: Aveți teren, nu vreți să construim unul nou?” Ce se întâmplă acum

Tot mai mulți copii și adolescenți din România suferă de depresie sau de o altă tulburare de sănătate mintală. În ultimii 7-8 ani, numărul celor care se adresează Secției de Psihiatrie Pediatrică de la Spitalul Obregia aproape că s-a dublat, spun medicii. Copii și adolescenți din toață țara ajung aici, în condițiile în care România are județe întregi fără psihiatri pentru copii. Secția de Psihiatrie Pediatrică a Spitalului „Alexandru Obregia” funcționează, în prezent, în două pavilioane construite în perioada anilor 1920.

„O clădire veche de 103 ani, cu o baie pe hol, cu 5-6 copii cu tulburări de sănătate mintală într-un salon”, spune Codin Maticiuc, fondatorul programului Spitale Publice din Bani Privați al Fundației Metropolis.

Fundația Metropolis va construi aici, în următorii ani, cu bani strânși din donații și sponsorizări, o nouă clădire de spital în care va funcționa Secția de Psihiatrie Pediatrică a spitalului Obregia – o investiție estimată la 16,5 milioane de euro.

„Acum un an am fost chemați aici să renovăm o clădire de spital veche de 103 ani. Și noi am spus: văd că aveți teren, nu vreți sa construim unul nou?”, povestește fondatorul Fundației Metropolis.

Pentru copiii și adolescenții români cu tulburări de sănătate mintală, va fi prima clădire de spital care respectă standardele internaționale: „În România nu s-a făcut niciodată un spital de psihiatrie care să respecte ceea ce se întâmplă în aceste spitale în restul lumii. Nu există”, spune, într-un dialog cu HotNews, Monica Althamer, directorul programului Spitale Publice din Bani Privați al Fundației Metropolis.

Șantierul pentru construcția noii clădiri de spital a fost inaugurat vineri Foto: Vlad Nedea si Iosif Popescu

Prezent la eveniment, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că își ia angajamentul ca Ministerul Sănătății să suporte integral costurile pentru dotarea cu aparatură și mobilier a noii clădiri, odată ce aceasta va fi gata.

„O Cenușăreasă a medicinei”

„Psihiatria pediatrică și sănătatea mintală nu sunt o Cenușăreană a medicinei, ci un domeniu extraodinar de important pentru dezvoltarea și fizică și psihică a viitoarei noastre generații”, spune dr. Florina Rad, șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică a Spitalului Obregia.

Potrivit medicului, o nouă clădire, la standarde europene, în care va funcționa această secție, va reprezenta „un pas extraordinar de important pentru psihiatria pediatrică”.

„În anul 2023, spitalul a aniversat 100 de ani de la înființare”, spune dr. Florina Rad, șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică.

„Toate clădirile sunt extrem de vechi, ca structură și compartimentare. Ele nici nu au fost gândite de la început ca spații speciale pentru psihiatrie pediatrică”, explică medicul.

Cu toate că spitalul a făcut eforturi să le renoveze, actualele spații nu reușesc să mai corespundă, în totalitate, nevoilor pacienților: „Saloanele au fost construite în 1920. Atunci erau alte norme, alte reguli. Le-am zugravit, am pus gresie, ne-am străduit să înlocuim ce se strică. În plus, numărul de pacienți crește constant.”

Mai ales că serviciile de psihiatrie pediatrică „nu implică doar spitalizare și instituirea unui tratament farmacologic, în timp ce copilul stă liniștit în pat”, adaugă Florina Rad, care este și președintele Asociației Române de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului.

Copiii internați la Obregia fac acum, uneori, ședințele de consiliere psihologică în spațiile comune – pe hol sau în curtea spitalului: „În cazul consilierii psihologice, spre exemplu, e nevoie să ai o intimitate cu pacientul, adică să poți să stai într-un spațiu în care să nu intre permanent cineva, să nu treacă permanent cineva pe lângă tine”, spune dr. Florina Rad. Ea subliniază că, în acest moment, „spațiul este cu adevărat o problemă”.

Aici va fi construită de la zero clădirea noii Secții de Psihiatrie Pediatrică Foto: Vlad Nedea si Iosif Popescu

„Ei mor din alegere, iar eu veneam dintr-o zonă unde se luptă pentru fiecare zi în plus”

Fundația Metropolis a primit, inițial, o solicitare de renovare din partea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) și a Spitalului Obregia, așa cum „primește des” în ultima vreme, povestește Monica Althamer.

„Eu mă bucur că vin către noi și cer ajutor și că nu mai au acea teamă că vor fi „urecheați” dacă recunosc că nu au. Obregia este un spital în subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București. Chiar ASSMB a dat primul semn, primul mail, apoi spitalul în sine”, își amintește Monica Althamer.

Monica Althamer spune că, după prima vizită în Secția de Psihiatrie Pediatrică, a început să se uite pe cifre. Ea a fost, ani de zile, navigator pentru pacienți oncologici și, apoi, și pentru mari arși.

Directoarea programului Spitale Publice din Bani Privați povestește că a avut „un șoc” când s-a uitat pe cifrele principalelor cauze de deces la adolescenți, după ce Spitalul Obregia a trimis Fundației Metropolis solicitarea de renovare a Secției de Psihiatrie Pediatrică.

„Ei mor din alegere, iar eu veneam dintr-o zonă unde se luptă pentru fiecare zi în plus. Și am aflat că sunt copii și adolescenți care mor din alegere, pentru că suferă de o afecțiune „invizibilă” și nu primesc ajutor. Pentru mine, acesta a fost impulsul”, spune Monica Althamer, care a fost, mulți ani, navigator de pacienți oncologici.

Din acest „impuls” a luat naștere campania de strângere de fonduri pentru construcția unei noi clădiri de spital ce va găzdui Secția de Psihiatrie Pediatrică a Spitalului Obregia.

„Clădirile fiind foarte foarte vechi – construite acum 100 de ani – au venit arhitecți, ingineri, au văzut și au ajuns la concluzia că nu au cum să renoveze și să avem o nouă compartimentare. S-a ajuns la concluzia că este mai bine să construim de la zero o clădire nouă și există spațiu pentru asta, în curtea spitalului”, spune și medicul Florina Rad, șefa Secției de Psihiatrie Pediatrică.

În România „nu s-a făcut niciodată un spital de psihiatrie care să respecte ce se întâmplă în restul lumii”

Noua construcție va permite să existe saloane speciale pe categorii de vârstă, iar totul va fi mult mai securizat: spre exemplu, va exista mobilier care nu poate fi folosit pentru vătămare sau auto-vătămare. Vor exista spații pentru socializare, terapie ocupațională, terapie individuală, terapie de familie, meloterapie, kinetoterapie – sală de sport. „Toate toate facilitățile necesare pentru intervenție psihoterapeutică și de petrecere a timpului liber pe perioada spitalizării”, mai spune dr. Florina Rad.

În România „nu s-a făcut niciodată un spital de psihiatrie care să respecte ceea ce se întâmplă în aceste spitale în restul lumii. Nu există. Dacă intri în Spitalul Obregia, în secția de copii sunt paturi de adulți, sunt gratii la geam”, spune Monica Althamer.

„Dincolo de confortul psihic și sufletesc, modul în care arată secția reprezintă un risc pentru acești copii. La baie, duș cu cablu. Peste tot sunt lucruri care se pot transforma în arme pentru copii. În plus, din cauza condițiilor, sunt părinți care refuză internarea și preferă să gestioneze situația acasă. Au fost cazuri de copii care s-au sinucis sau care și-au atacat familia.”

Din acest motiv, campania Fundației Metropolis „nu este doar una de strângere de fonduri, ci și de conștientizare publică”, mai spune Monica Althamer.