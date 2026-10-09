Clipul care a devenit viral în Iran: „Ba da, vacile mănâncă dolari”

Un interviu televizat în care un reprezentant de rang înalt al industriei produselor lactate din Iran îi explică unui prezentator uimit că vacile chiar „mănâncă dolari” a devenit viral, declanşând o dezbatere amplă privind creşterea vertiginoasă a preţurilor la alimente pe fondul crizei economice severe prin care trece ţara, relatează vineri dpa, preluată de Agerpres.

Într-un interviu cu Ali Ehsan Zafari, directorul executiv al Asociaţiei cooperativelor de produse lactate, prezentatorul TV şi-a exprimat nedumerirea faţă de creşterea bruscă a preţului laptelui.

„Această vacă, care se plimbă nestingherită prin fermă şi dă lapte – ea nu mănâncă dolari!”, a remarcat jurnalistul.

La care Zafari a răspuns: „Uitaţi, stimate domn, trebuie să vă spun: ba da, mănâncă dolari. Pentru că, atunci când importăm o parte din hrana pentru animale, acest lucru are, în mod firesc, consecinţe.”

⁉️مجری: گاو که دلار نمیخوره پس چرا قیمت شیر دلاری زیاد میشه؟ ‼️مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی: اتفاقا دلار میخورن!🚨 https://t.co/viKebYwWza — خبر بی طرف (@theninewish) October 8, 2026

Videoclipul s-a răspândit rapid în mass-media iraniene şi a generat numeroase discuţii, pe fondul crizei economice cu care se confruntă ţara.

Dezbaterea a fost alimentată şi de creşterile de preţuri, în condiţiile în care guvernul a subliniat în repetate rânduri dorinţa sa de a deveni mai independent din punct de vedere economic.

Unele site-uri de ştiri apropiate guvernului au încercat să ofere transparenţă, agenţia Fars relatând, joi, că preţurile furajelor au fost influenţate de importuri, de preţurile de pe piaţa mondială şi de cursurile de schimb valutar.

În acelaşi timp, moneda Iranului, rialul, se află de luni de zile într-o cădere liberă. Săptămâna trecută, cursul de schimb a depăşit, în premieră, pragul istoric de 3 milioane de riali. La jumătatea anului, presa de stat a raportat o rată medie anuală a inflaţiei de 53,9%.