Cloudul Guvernamental al României – cu un pas mai aproape de realitate

Asocierea Metaminds – Trencadis Corp a semnat acordul-cadru pentru furnizarea de “Soluții și produse TIC Cloud intern” destinate implementării Cloud-ului Guvernamental al României, proiect strategic coordonat de statul român.

Acordul, atribuit prin licitație publică, are o valoare totală estimată de 427 milioane de lei (fără TVA) și este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Implementarea proiectului vizează dezvoltarea unei infrastructuri IT moderne, sigure și performante, care va susține procesul de digitalizare a serviciilor publice din România.

Rolul Metaminds în proiect

În cadrul consorțiului, Metaminds va contribui cu expertiză tehnică și operațională extinsă în proiectarea, furnizarea și integrarea soluțiilor complexe care stau la baza infrastructurii de Cloud Guvernamental.

Metaminds va asigura livrarea și configurarea echipamentelor de procesare, stocare și backup, implementarea soluțiilor Cloud IaaS (Infrastructure as a Service) și PaaS (Platform as a Service) precum şi servicii de instalare, configurare, punere în funcțiune, integrare la nivel de servicii și instruire a personalului tehnic, contribuind la operaționalizarea completă a ecosistemului cloud și la interoperabilitatea acestuia între instituțiile guvernamentale.

Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds, a subliniat importanța misiunii: „Implicarea noastră în acest proiect reprezintă o continuare firească a angajamentului Metaminds de a sprijini transformarea digitală a României prin soluții de tehnologie avansate și sigure. Înțelegem importanța acestui proiect pentru viitorul serviciilor publice și ne asumăm să lucrăm într-un ritm accelerat pentru a-l livra în termenul contractual. Acest proiect este esențial pentru transformarea digitală a administrației publice, iar unul dintre obiectivele noastre este să susținem respectarea jaloanelor PNRR de care depind cele 500 de milioane de euro alocate întregului Cloud Guvernamental.”

Despre proiect

Proiectul „Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental” reprezintă una dintre inițiativele strategice ale României în domeniul digitalizării administrației publice, finanțată prin PNRR – Componenta C7: Transformare Digitală şi are ca scop crearea unui ecosistem digital unitar și sigur pentru administrația publică, în care serviciile digitale vor fi găzduite într-un mediu controlat, performant și rezilient.

Infrastructura va fi implementată în patru centre de date naționale, situate în București, Brașov, Sibiu, Timiș și va integra soluții avansate pentru procesare, stocare, securitate, backup și management automatizat al infrastructurilor IT.



Despre Metaminds

Metaminds este o companie românească de tehnologie, fondată în 2015, ce dezvoltă soluții de tehnologie pentru servicii digitale dedicate instituțiilor publice și companiilor private din industrii strategice – telecomunicații, energie, utilități, financiar-bancar, apărare și siguranță națională. Începând din 2023, compania și-a extins capabilitățile interne pentru a acoperi toate cerințele funcționale în cadrul proiectelor IT complexe, de la design de arhitectură și securitate, până la dezvoltarea și operaționalizarea de platforme software și arhitecturi de aplicații, reunind o echipă formată din cei mai buni specialiști din industrie.

Prin parteneriate strategice și o abordare orientată spre inovație și performanță, Metaminds are ca obiectiv consolidarea ecosistemului digital național prin tehnologii moderne, sigure și eficiente.

Articol susținut de Metaminds