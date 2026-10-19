„Clovn”, „corupt”: Cum a decurs prima dezbatere prezidențială între Lula și Bolsonaro

Senatorul brazilian Flavio Bolsonaro şi preşedintele în funcție Luiz Inacio Lula da Silva şi-au adresat replici acide în timpul primei lor dezbateri prezidenţiale faţă în faţă, care a avut loc cu doar o săptămână înainte de turul doi al alegerilor.

Sondajele realizate înaintea dezbaterii sugerau că Bolsonaro, fiul fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro, ar intra în turul doi din 25 octombrie ca favorit, după ce a terminat cu aproape două puncte în faţa lui Lula în primul tur al alegerilor, de la începutul acestei luni, relatează News.ro.

Însă sondajele au arătat de asemenea o cursă electorală din ce în ce mai strânsă, iar Lula şi-a exprimat încrederea că poate fi primul candidat, de la revenirea Braziliei la democraţie în anii 1980, care să termine pe locul al doilea în primul tur şi să câştige în cele din urmă alegerile.

Dezbaterea, care le-a permis candidaţilor să se mişte tensionat pe scenă şi să interacţioneze între ei cu o moderare limitată din partea gazdei, s-a transformat rapid într-un schimb aprins de acuzaţii de corupţie şi atacuri personale.

Lula l-a presat pe Bolsonaro cu privire la presupusele legături cu bancherul încarcerat Daniel Vorcaro, iar Bolsonaro l-a întrebat pe Lula despre acuzaţiile care îl implică pe fiul său şi despre un scandal de fraudă cu pensiile.

„Minciuna este punctul forte al familiei Bolsonaro”, a spus Lula, în timp ce Bolsonaro a afirmat că Lula are o „problemă foarte clară în ADN-ul său” şi este „întotdeauna pătat de corupţie”.

Dezbaterea de duminică seară a fost prima dintre Lula şi senatorul Bolsonaro, după ce ambii candidaţi au refuzat oportunităţile anterioare. O a doua dezbatere este programată pentru 23 octombrie, chiar înainte de turul doi.

Înainte de dezbatere, Lula le-a spus reporterilor că speră să-i convingă pe cei 33 de milioane de alegători care au rămas acasă în primul tur al alegerilor, ceea ce reprezintă aproximativ unul din cinci alegători cu drept de vot.

Schimburi tensionate de replici

Formatul dezbaterii a alimentat, pe alocuri, schimburile tensionate şi frustrarea vocală din partea publicului.

Un Bolsonaro încrezător a făcut gesturi şi s-a plimbat de câteva ori în spatele lui Lula când era rândul preşedintelui să ia cuvântul, un gest despre care moderatorii au spus că se încadra în regulament, dar care a stârnit nemulţumiri din partea echipei lui Lula.

„Bolsonaro a avut un uşor avantaj în ansamblu, mai mult datorită atitudinii decât conţinutului, deoarece Lula s-a simţit incomod şi a fost nervos pe tot parcursul dezbaterii”, a declarat Lucas de Aragao, partener la firma de consultanţă Arko Advice, cu sediul în Brasilia.

La un moment dat, Lula a refuzat să stea lângă Bolsonaro, numindu-l „miliţian”, făcând aluzie la acuzaţiile privind legăturile senatorului cu grupările paramilitare din Rio de Janeiro. La rândul său, Bolsonaro a glumit spunând că a fost bine că şi-a lăsat portofelul acasă, o aluzie evidentă la condamnarea lui Lula din 2017 pentru corupţie, care a fost ulterior anulată.

Candidaţii au repetat în mare parte promisiunile de campanie privind politicile. Bolsonaro, de exemplu, s-a angajat să desemneze marile bande şi miliţii din Brazilia drept organizaţii narco-teroriste şi să construiască peste jumătate de milion de locuri în închisori.

Lula şi-a apărat bilanţul economic, susţinând că creşterea economică provine din punerea banilor „în mâinile multora”, mai degrabă decât în ale câtorva, şi a indicat creşterile salariului minim peste rata inflaţiei din timpul preşedinţiei sale ca un semn al angajamentului său.

Candidaţii s-au confruntat pe tema preţurilor ridicate la alimente, care au afectat sprijinul acordat lui Lula, chiar şi în contextul scăderii inflaţiei şi al şomajului care a atins un minim istoric.

„Alimentele sunt mai scumpe sau mai ieftine? De cât timp nu aţi mai pus o bucată de carne în congelator?”, a întrebat Bolsonaro.

De asemenea, candidaţii s-au acuzat reciproc de trădarea suveranităţii naţionale. Lula i-a acuzat pe membrii familiei Bolsonaro că au făcut presiuni asupra SUA pentru a impune tarife Braziliei şi că sperau ca Brazilia să sufere. „Poporul brazilian observă că familia Bolsonaro este subordonată intereselor americane”, a spus Lula.

Bolsonaro a respins afirmaţiile lui Lula şi a spus că, sub conducerea lui Lula, Brazilia este „subordonată globalistilor şi teroriştilor”.

Gesturi ostentative

Purtând o cravată în culorile galben şi verde ale Braziliei, Lula s-a îndepărtat ostentativ pentru o clipă de Flavio Bolsonaro, explicând că doreşte să „se distanţeze de un miliţian”, atunci când a făcut aluzie la legăturile presupuse ale parlamentarului cu grupuri criminale paramilitare care controlează vaste cartiere populare din Rio de Janeiro.

Fiul fostului preşedinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro (2019-2022) a replicat arătând cuvântul „corupt” scris pe palma mâinii sale, o referire la condamnarea lui Lula pentru corupţie, care i-a adus o pedeapsă cu închisoarea în 2018-2019, înainte ca aceasta să fie anulată.

Şi el îmbrăcat în costum, dar fără cravată, Flavio Bolsonaro s-a aşezat de mai multe ori în spatele rivalului său pentru a da din cap în semn de dezaprobare în timp ce acesta se adresa camerei.

Preşedintele în exerciţiu a cerut în repetate rânduri explicaţii cu privire la o anchetă privind suspiciuni de corupţie care îl vizează pe Flavio Bolsonaro, în legătură cu finanţarea unui film despre tatăl său. Cel vizat a refuzat să răspundă şi a fost numit „clovn”.

Candidatul de dreapta a ripostat făcând referire la un fiu al lui Lula, poreclit „Lulinha”, implicat într-un caz de presupusă corupţie.

Numele lui Jair Bolsonaro, care ispăşeşte o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost menţionat de mai multe ori.

Când fiul său l-a întrebat pe adversarul său de ce atât de mulţi deţinuţi l-au susţinut la alegeri, Lula a răspuns ironic, îndemnându-l pe tatăl lui Bolsonaro să voteze pentru el.

Duelul susținătorilor

Pe parcursul zilei, susţinătorii ambelor tabere au dorit să-şi demonstreze forţa. În afara cadrelor camerelor, strigătele şi aplauzele susţinătorilor lor din public au marcat dezbaterea.

Duminică dimineaţă, susţinătorii lui Bolsonaro au umplut bulevardul Paulista din São Paulo, în timp ce susţinătorii lui Lula au aglomerat piaţa din inima cartierului guvernamental din Brasília, iar studenţii din Rio de Janeiro au mărşăluit împotriva lui Bolsonaro.

Susţinătorii candidatului conservator s-au adunat pe celebrul Paulista, iar conform estimărilor cercetătorilor de la Universitatea din São Paulo, mitingul a atras aproximativ 71.000 de persoane.

La Rio de Janeiro, legendarul muzician Caetano Veloso a încercat să entuziasmeze progresiştii în cadrul unei „manifestaţii pentru democraţie”, alături de zeci de artişti, de-a lungul plajei Copacabana. Mitingul a reunit aproximativ 56.000 de persoane, potrivit aceloraşi cercetători. Pe una dintre celelalte plaje ale oraşului, înotătorii au format numele lui Lula în apă.

Demonstraţiile au scos la iveală unele dintre nemulţumirile care stau la baza polarizării ce a blocat politica braziliană de aproape un deceniu.

Mulţi susţinători ai lui Bolsonaro consideră că Lula ar trebui închis din cauza scandalurilor de corupţie care au cuprins Partidul Muncitorilor. În acelaşi timp, mulţi susţinători ai lui Lula afirmă că a fost justificată condamnarea fostului preşedinte Bolsonaro pentru tentativa de lovitură de stat.

În São Paulo, demonstranţii au arborat o figurină gonflabilă gigantică a lui Lula îmbrăcat în uniformă de deţinut. În Brasilia, participanţii la miting au scandat „Bolsonaro la închisoare” lângă o efigie a fostului preşedinte cu mâinile însângerate.

Lula a petrecut 580 de zile în închisoare în ⁠2018 şi ​2019, în urma unei condamnări pentru corupţie care a fost ulterior anulată din cauza unor nereguli în anchetă şi în procedurile judiciare.

Fostul preşedinte Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru complot în vederea unei lovituri de stat, după ce a pierdut alegerile din 2022 în faţa lui Lula. El îşi ispăşeşte pedeapsa în arest la domiciliu din cauza problemelor de sănătate. Fiul lui Bolsonaro a calificat procesul tatălui său drept o „farsă” şi s-a angajat să solicite amnistia pentru acesta dacă va fi ales preşedinte.