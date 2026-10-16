Lula a redus diferența care-l separă de Bolsonaro. Ce spun cele mai noi sondaje înainte de alegerile tensionate din Brazilia

Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte al Braziliei, rămâne ușor favorit al scrutinului de duminică, 25 octombrie.

Un sondaj Datafolha publicat joi a arătat o ușoară creștere a popularității președintelui brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, care a redus diferența față de favoritul Flávio Bolsonaro de la patru la două puncte procentuale, înainte de finala prezidențială din 25 octombrie.

Senatorul de dreapta este creditat cu 51% din voturi, comparativ cu 49% pentru președinte.

Un alt sondaj, realizat de Quaest, a prezentat o imagine similară cu o zi înainte, cu cifre diferite: 47% față de 45%.

În ciuda reducerii inegalității și a șomajului în Brazilia, Lula a avut probleme în încercarea de a câștiga simpatia alegătorilor care se confruntă cu costul ridicat de trai, datoriile mari ale gospodăriilor și amenințarea criminalității și a activității tot mai răspândite a bandelor.

Bolsonaro a încercat să profite de îngrijorările legate de prețurile mari și s-a prezentat ca un candidat al schimbării.

A depășit așteptările

Bolsonaro a depășit așteptările în primul tur de scrutin din 4 octombrie, învingându-l pe Lula cu mai puțin de două puncte procentuale, în ciuda faptului că majoritatea sondajelor sugerau că președintele era pe cale să obțină o victorie în primul tur.

Niciunul dintre candidați nu a obținut însă majoritatea necesară pentru a evita un al doilea tur de scrutin.

Deși Bolsonaro a rămas în fruntea sondajelor, analiștii au subliniat că acesta nu a beneficiat foarte mult de eliminarea mai multor candidați conservatori, ai căror susținători l-ar prefera probabil pe el în locul lui Lula, așa cum s-ar fi putut anticipa după primul tur.

Cu toate acestea, Bolsonaro a înregistrat progrese în obținerea sprijinului partidelor de dreapta și de centru-dreapta, în încercarea sa de a-și consolida sprijinul conservatorilor și de a construi o coaliție favorabilă intereselor mediului de afaceri și investitorilor.

Confruntarea electoratelor

Cel mai recent sondaj Datafolha a evidențiat liniile de demarcație geografice și sociologice în care fiecare candidat deține un avantaj.

Bolsonaro, fiul cel mare al fostului președinte încarcerat Jair Bolsonaro, îl devansează pe Lula cu 10 puncte în sud-est, regiune în care locuiește 40% din populația Braziliei.

De asemenea, el deține un avans de 33 de puncte în rândul alegătorilor evanghelici, un avantaj de 15 puncte în rândul clasei de mijloc și un avans de 12 puncte în rândul alegătorilor de sex masculin.

Lula, în schimb, are un avans de 29 de puncte în nord-est, regiunea sa natală, un avantaj de 20 de puncte în rândul alegătorilor cu un nivel de educație mai scăzut, de 15 puncte în rândul celor mai săraci brazilieni, de 10 puncte în rândul catolicilor și de nouă puncte în rândul femeilor.

Mobilizarea stângii

Stânga lui Lula a demarat o mobilizare a alegătorilor începând de duminică, când a umplut bulevardul Paulista din São Paulo.

În zilele care au urmat, a atras mulțimi numeroase în Rio de Janeiro și în alte orașe.

Campania digitală s-a intensificat, de asemenea, prin implicarea multor tineri influenceri din cercurile progresiste.

Între timp, președintele a continuat să anunțe măsuri pentru alegători, precum o plată unică de 5.000 de reali (aproape 1.000 de dolari) pentru fiecare microîntreprinzător și servicii gratuite de transport cu autobuzul în weekend.

Într-un interviu acordat joi seara ziarului brazilian „O Globo”, Lula și-a exprimat sprijinul pentru reducerea vârstei de răspundere penală de la 18 la 16 ani pentru cele mai grave infracțiuni, inclusiv omuciderea, jaful soldat cu moartea și violul, printre altele.

Adversarul său este în favoarea unei reduceri mai ample, la 16 ani, și la 14 ani în cazurile cele mai grave.

Miercuri, senatul Braziliei a aprobat un amendament constituțional prin care a redus durata maximă a săptămânii de lucru de la 44 la 40 de ore pe săptămână, fără reducerea salariului.

Această schimbare a reprezentat o prioritate politică cheie pentru Lula, în contextul în care președintele își susține cauza în fața unui electorat îngrijorat de problemele legate de costul vieții.

De asemenea, președintele a interzis recent pariurile sportive, care au provocat o explozie a dependenței de jocuri de noroc și au contribuit la creșterea datoriei gospodăriilor din întreaga țară.

Tensiuni pe tema campaniei de pe rețelele sociale

Echipa lui Lula a susținut în acest timp că, de la începutul campaniei, „conturile președintelui de pe platformele companiei Meta au suferit defecțiuni tehnice” care i-au afectat vizibilitatea. Compania de tehnologie, condusă de Mark Zuckerberg și proprietară a Instagram, Facebook și WhatsApp, a fost acuzată de Partidul Muncitorilor că l-ar fi favorizat pe Bolsonaro.

Utilizatorii de internet au descoperit miercuri că inteligența artificială a WhatsApp părea să-l favorizeze în mod flagrant pe Bolsonaro. Când i s-a cerut să creeze un afiș de campanie în sprijinul lui Lula, aceasta a răspuns: „Nu am putut genera imaginea solicitată.”

Totuși, aceeași solicitare referitoare la Bolsonaro a generat în câteva secunde un afiș de campanie care corespundea specificațiilor, scrie El Pais.

Meta s-a angajat că va „depune eforturile necesare pentru a împiedica promovarea conținutului de propagandă electorală, fie că este plătit în valută străină, fie că este difuzat de susținători”.

Platformele sociale, arenă de dezbatere

Echipa de campanie a lui Lula s-a întâlnit joi după-amiază la Brasília cu Organizația Statelor Americane (OSA) și cu alte misiuni de monitorizare a alegerilor pentru a-și prezenta plângerile cu privire la evoluțiile din sfera digitală a campaniei.

Potrivit unui comunicat al echipei de campanie a președintelui, „Flávio Bolsonaro (PL) generează de aproape trei ori mai multe interacțiuni, în ciuda faptului că are cu 17% mai puțini urmăritori decât președintele Lula”.

Compania lui Zuckerberg a atribuit seria de incidente unor probleme tehnice.

Echipa de campanie a lui Lula a enumerat, de asemenea, o serie de alte evenimente care au alimentat suspiciunile în rândul stângii: „Suspendarea temporară a contului de publicitate; o reducere a numărului raportat de vizualizări ale postărilor care susțin candidatura; o interdicție de 24 de ore privind promovarea postărilor în feed-ul Instagram; și, mai recent, diferențe de tratament legate de inteligența artificială și funcțiile de căutare ale WhatsApp”.

Toate acestea sunt deosebit de semnificative, deoarece rețelele sociale au devenit principalul câmp de luptă al campaniei.

În lipsa unei dezbateri față în față care să fi avut loc până acum, platformele online au devenit una dintre principalele arene în care candidații încearcă să câștige simpatia alegătorilor.