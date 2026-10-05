Cluj-Oradea se desprinde de restul țării. Nord-Vestul este a doua regiune a României după veniturile gospodăriilor

Regiunea Nord-Vest este a doua cea mai prosperă zonă a României după București-Ilfov, fiind singura care depășește clar media națională a veniturilor gospodăriilor.

Datele analizate de Profit.ro arată că o gospodărie din Nord-Vest avea la 1 anuarie 2026 venituri medii de 9.994 de lei pe lună, peste media națională de 9.525 de lei.

Principalul motor al acestor venituri îl reprezintă salariile. Gospodăriile din Nord-Vest au încasat în medie 7.072 de lei din salarii și alte drepturi salariale, echivalentul a 70,8% din veniturile totale. Pensiile au adus 1.522 de lei, reprezentând 15,2% din total.

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Vedere din Cluj-Napoca. FOTO: © Iulian Astilean | Dreamstime.com