Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat în ultima ședință imaginile din locuința lui Călin Georgescu difuzate de Antena 3 CNN în emisiunea „Decisiv”, moderată de Cătălina Porumbel. Forul a discutat de urgenţă cazul după ce, săptămâna trecută, a primit 400 de reclamaţii de la telespectatori, potrivit Pagina de Media.

Antena 3 CNN a difuzat săptămâna trecută imagini din locuința familiei fostului candidat la alegerile prezidențiale, surprinse de procurori în timpul perchezițiilor desfășurate în ancheta privind presupusa înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Fotografiile arătau curtea, intrarea în casă și încăperi ale locuinței. Difuzarea imaginilor i-a determina pe susținătorii lui Călin Georgescu să facă un apel la o mobilizare pentru a sesiza CNA.

CNA a vizionat imaginile și a discutat ulterior cu reprezentanții postului de televiziune, avocatul Mihai Mustăciosu și Adriana Păpureanu. Principala temă a dezbaterii a fost dacă difuzarea fotografiilor a fost justificată de interesul public sau dacă a reprezentat o încălcare a dreptului la viață privată.

Avocatul Mihai Mustăciosu a spus că emisiunea nu a încălcat prevederile Codului audiovizual şi că difuzarea imaginilor a fost justificată de interesul public.

„Scopul a fost, la rândul său, unul de a servi interesului public. El a fost de altfel enunţat în repetate rânduri în cadrul emisiunii, respectiv acela de a învedera privitorilor caracterul absolut obişnuit, absolut banal, lipsit de orice element de senzaţional al demersului judiciar care s-a desfăşurat”, a argumentat avocatul.

Acesta a explicat că prezentarea fotografiilor din timpul percheziţiei a urmărit să limiteze speculaţiile legate de ceea ce s-ar fi găsit în locuinţa fostului candidat la alegerile prezidenţiale.

Georgică Severin: „Ați creat un precedent oribil”

Singurul membru CNA care a propus sancționarea postului a fost Georgică Severin. Acesta a solicitat aplicarea unei somații, însă propunerea nu a obținut suficiente voturi pentru a fi adoptată.

Membrul CNA a mai spus că prezentarea unor obiecte obişnuite dintr-o locuinţă poate crea un precedent periculos.

„Ce s-a întâmplat, iertaţi-mă, este absolut aberant din punctul de vedere al unui cetăţean român. Nu mă interesează Georgescu. Putea să fie oricare: Ionescu, Vasilescu, Vasile, cine vreţi dumneavoastră, nu are importanţă. Aţi creat un precedent oribil. Şi este culmea că postul dumneavoastră, care a avut mult de suferit în anii 2014, 2015, 2016 din cauza unor abuzuri ale justiţiei, acuma încercaţi să justificaţi aşa ceva”, a spus membrul CNA.

Membrul CNA Valentin Jucan a făcut distincția între fotografiile cu obiectele ridicate de anchetatori și imaginile de context din interiorul locuinței. El a susținut că fotografiile cu biroul și echipamentele de filmare nu aveau legătură cu ancheta.

„În aceste imagini, biroul în sine nu conţinea nimic cu legătură directă, nici măcar indirectă, cu dosarul aflat pe rol”, a afirmat Jucan.

Membru CNA: „M-am pus în pielea unui influencer care vrea să vadă cum arată studioul unei persoane care a ajuns în top 5 global la vizibilitate”

Monica Gubernat, membră CNA, a avut o poziţie diferită. Aceasta a spus că nu consideră că imaginile prezentate au reprezentat o intruziune gravă în viaţa privată şi a amintit că, de-a lungul timpului, televiziunile au difuzat imagini mult mai intruzive de la percheziţii. Dorina Rusu, membru CNA, a spus la rândul ei că nu vede încălcări.

„Sunt imagini dintr-un dosar, deci teoretic sunt de interes public. Nu mi se pare că s-a intrat în viaţa intimă, adică faptul că am văzut un birou ţine de viaţa intimă? Şi în al doilea rând aş vrea să observ că dezvăluirea la care asistăm este că domnul Călin Georgescu n-are cărţi în bibliotecă, de fapt. Asta chiar că este o informaţie de interes public. Imaginile pe care le vedeam noi când se filma şi când făcea declaraţii şi astea erau puse acolo special pentru asta, că de fapt el n-are cărţi în bibliotecă, nu ştiu unde le ţine. Asta chiar ar fi interesant, e o pistă de investigaţie”, a argumentat Dorina Rusu.

Lucian Dindirică, membru CNA şi fost jurnalist, a susţinut că imaginile au fost selectate corect şi că exista un interes public important pentru prezentarea lor.

„Din punct de vedere al interesului public – şi vorbesc aici în calitate de fost jurnalist – dacă eu, ca editor al zilei respective, aveam acele imagini, întrerupeam programul normal de ştiri, le filtram, cum probabil că şi dumneavoastră aţi făcut, dădeam la o parte imaginile care duceau spre viaţa privată, eventual un pat nefăcut, un dulap cu şosete răvăşit unde căutau procurorii anumite probe, şi păstram genul acesta de imagini pe care dumneavoastră le-aţi difuzat. De ce? Pentru că există un interes extrem de mare din punct de vedere al publicului. Gândiţi-vă că personajul despre care noi astăzi vorbim, Călin Georgescu, prin tertipuri a ajuns în top 5 mondial pe TikTok în perioada alegerilor din 2024. Am aflat un lucru pe care l-a spus şi Dorina, de exemplu: că nu doar foloseşte cuvinte frumos croşetate şi împerecheate, ci truchează fotografii cu biblioteci cu cărţi pe care şi le pune în spate, când el are de fapt un biet raft pe care are cabluri şi câteva poze pe acolo. De ce este de interes public să vedem toate acele medii de stocare? Pentru că atunci când a fost reţinut, doamna Cristela, soţia prezumtivului nevinovat, cum la fel este şi prezumtiv escroc, a ieşit şi a spus că nu au fost găsite, iar numărul vehiculat de către ziarişti în tot felul de ştiri este mult mai mic”, a argumentat membrul CNA.

Mircea Toma, un alt membru al Consiliului, a susţinut, la rândul său, că biroul lui Georgescu reprezintă un subiect de interes public, inclusiv prin contrastul dintre dotările modeste surprinse în fotografii şi vizibilitatea obţinută de fostul candidat pe platformele online.

„Călin Georgescu, prin performanţa pe care a avut-o în episodul acela electoral, devine sursa de interes major pentru public. M-am pus în pielea unui influencer. Un influencer care vrea să vadă cum arată studioul unei persoane care a ajuns, cum a spus mai devreme colegul meu, în top 5 global la vizibilitate. Arată banal. Arată cum ar arăta un loc al unui influencer care abia ce şi-a început cariera, adică are un microfon şi nişte becuri.Câţi influenceri cu dotarea asta ajung în top 5 global? Niciunul”, a spus Mircea Toma.

Daniela Bârsan, membru CNA, a argumentat că publicul este interesat nu doar de desfăşurarea unei percheziţii, ci şi de rezultatele acesteia.