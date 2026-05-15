CNA a analizat piesa „Mamacita”, lansată de „Frații Velea”: „Vorbim despre niște copii de 9 și 11 ani”. Ce s-a decis

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a decis să trimită o scrisoare către platformele online pentru a verifica dacă piesa „Mamacita”, lansată de copiii minori ai Antoniei şi lui Alex Velea, respectă termenii şi condiţiile de publicare, transmite Pagina de Media.

Conform sursei citate, decizia a fost luată după ce CNA a analizat clipul în urma mai multor reclamaţii primite.

„Din punctul meu de vedere, această melodie nu are de ce să fie interzisă. Chiar dacă textul nu e cel mai corect, este vorba depre un act artistic pe care nu avem de ce să-l cenzurăm”, a spus primul membru CNA care a luat cuvântul, George Severin.

„Acelaşi lucru îl spuneam şi eu. Dar vorbim totuşi despre nişte minori”, a completat Ionel Palăr.

„Nimeni nu s-a gândit la interdicţie, dar eu aş propune o scrisoare către platformă, pentru că vorbim despre nişte copii de 9 şi 11 ani”, a punctat Monica Gubernat.

„Problema nu este actul artistic, ci faptul că nişte părinţi şi-au folosit minorii pentru aşa ceva”

Georgică Severin a susţinut în continuare că problema ţine mai degrabă de folosirea minorilor de către părinţi decât de conţinutul artistic al piesei.

„Cred că problema nu este a CNA-ului, ci mai mult a Direcţiei de Protecţia Copilului.(…) Problema nu este actul artistic, ci faptul că nişte părinţi şi-au folosit minorii pentru aşa ceva. Eu acolo văd problema. Nu am nicio problemă cu melodia, dar am o problemă cu atitudinea părinţilor”, a explicat acesta.

Piesa care a stârnit controverse

Fiii cântăreților Alex Velea și Antonia, Dominic și Akim, în vârstă de 9 și 11 ani, au lansat recent piesa „Mamacita”, iar versurile piesei au atras atenția. Criticii au spus că nu sunt potrivite pentru vârsta lor: „Nu mă las până nu o fac a mea”.

Melodia este disponibilă pe YouTube pe canalul „Golden Boy Society”, labelul fondat de Alex Velea.

Reacțiile după lansare au venit imediat, pe YouTube și pe Facebook, precum și la postarea în care Alex Velea a promovat piesa. Printre cei care au reacționat public se numără și Andreea Raicu, cât și Gabriela Firea.