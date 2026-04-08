CNA decide acum dacă păstrează deciziile în cazul Realitatea Plus și Gold FM: „Trebuie să vină cu probe noi”

Consiliul Național al Audiovizualului s-a întrunit miercuri de la ora 13:30 pentru a discuta cererile de reexaminare a deciziilor luate în cazul Realitatea Plus și Gold FM. În ambele cazuri, CNA a decis marți ridicarea licenței audiovizuale.

13:32

Avocatul Realitatea Plus susține că de fapt postul și-a plătit amenzile, iar nedepunerea dovezilor de plată nu poate constitui motiv de ridicare a licenței: „V-am depus ordinele de plată înaintea ședinței”, a spus el în timpul ședinței.

„Regulile nu trebuie interpretate rigid”, a spus avocatul postului TV, care argumentează cu decizii anterioare ale Înaltei Curți.

„La 7 aprilie 2026, toate obligațiile erau deja stinse. Realitatea nu a avut o conduită de retragere de la obligațiile sale. Dimpotrivă, Realitatea și-a plătit amenzile chiar dacă ele erau cotestate în instanță. Trebuie avut în vedere caracterul profund disproporționat al măsurii – afectarea activității editoriale, a raporturilor de muncă, afectarea accesului publicului la un mijloc de informare”, susține avocatul Ioan Georgescu.

El spune că peste 300 de salariați are Realitatea Plus: „Menținerea măsurii produce efecte sociale”, argumentează el.

13:30

Ședința CNA a început. Ședința are cvorum, au anunțat reprezentanții CNA. La ședință este prezent avocatul postului Realitatea Plus, Ioan Georgescu.

Contactat de HotNews înainte de începerea ședinței, vicepreședintele CNA Valentin Jucan a spus că ședința de la 13:30 este un pas prevăzut de lege.

„Este o ședință procedurală, în sensul că radiodifuzorii au posibilitatea să ceară reexaminarea unei decizii. E o procedură prevăzută de lege. Trebuie să vină cu probe noi sau informații noi care eventual să determine o schimbare. Dăm curs unei solicitări”, a explicat Valentin Jucan ședința.

El a precizat că pe ordinea de zi se află doar discutarea deciziilor date în cazul Realității Plus și Gold FM.

Protest în fața CNA

Un grup de oameni s-a adunat miercuri în fața sediului Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) pentru a protesta față de ridicarea licenței televiziunii Realitatea Plus, potrivit imaginilor transmise live chiar de postul TV al afaceristului Maricel Păcuraru. La manifestație participă și liderul AUR, George Simion.

La protestul spontan participă circa 150-200 de oameni, potrivit G4Media, care scrie că în ciuda prezenței scăzute, moderatoarea emisiunii transmisă live la Realitatea Plus a anunțat că la CNA se desfășoară un „protest uriaș”.