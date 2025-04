Emisia Realitatea Plus, suspendată din nou pentru 10 minute. Televiziunea e acuzată de CNA că „a abandonat rolul de jurnalist în favoarea celui de propagandist” pentru Călin Georgescu

Captură video din emisiunea din 26 februarie 2025 a Realitatea Plus

Realitatea Plus a fost sancționată joi de către Consiliul Național al Audiovizualului cu suspendarea emisiei pentru 10 minute pentru campania făcută lui Călin Georgescu în toată luna februarie, anunță Pagina de Media.

Pe durata celor zece minute de sancțiune, postul de televiziune va trebui să-și oprească emisiunile pe care le difuzează în regim normal și să difuzeze pentru 10 minute, în prime-time, textul sancţiunii de la CNA.

Sancțiunea a fost emisă, după ce postul a mai primit câteva amenzi, pentru difuzarea a „două pachete de emisiuni dedicate campaniei politice a domnului Călin Georgescu”, promovarea intensă a boicotării multinaţionalelor şi promovarea unor manifestaţii la care a fost prezent şi Călin Georgescu.

„La asta se adaugă şi o megamobilizare a postului pentru sprijinirea unor manifestaţii în stradă, mă rog, în piaţă, în care jurnaliştii postului sunt practic partenerii de campanie politică a lui Georgescu. Ei sunt cot la cot, se îmbrăţişează, se pupă cu candidatul. Sunt urcaţi pe tribună, doar ei nu şi alte posturi de televiziune, îmbrâncesc jurnaliştii de la alte posturi de televiziune, mă rog astea sunt colaterale. Dar în principiu ce se întâmplă este că se pompează din răsputeri imagine în această persoană care a fost candidat şi era la data la care se petrec evenimentele”, a declarat Mircea Toma, membrul CNA care a propus sancţiunea.

Televiziunea a mai fost sancționată în trecut cu amenda maximă permisă de lege pentru modul în care a relatat în ultimele luni despre situația politică din România.

Membru CNA: „Am depăşit nivelul sancţiunilor financiare”

Mircea Toma a subliniat că televizinea a făcut „o alianță toxică” cu Călin Georgescu „asumată explicit de moderatoarea Anca Alexandrescu care a spus: noi suntem cei care asigurăm platformă politică candidatului şi politicianului Călin Georgescu, noi suntem primii care facem asta, nicio altă instituţie media nu poate pretinde că face sacrificiile pe care le facem noi”.

„Asumarea campaniei politice a acestui personaj este veche, a fost sancţionată. Consider că am depăşit nivelul sancţiunilor financiare şi consider că este momentul să dăm un mesaj mai consistent acestei instituţii pentru abandonarea rolului de jurnalist în favoarea celui de propagandist”, argumentează Toma.

CNA a mai dat şi o amendă de 50.000 de lei pentru numeroase atacuri şi dezinformări la adresa preşedintelui interimar Ilie Bolojan, o amendă de 10.000 de lei pentru dezinformări despre Cătălin Striblea şi Cristian Tudor Popescu şi două somaţii.

Realitatea Plus a mai avut emisia suspendată

O decizie similară a mai fost dată în mai 2023. CNA a decis atunci ca Realitatea TV să difuzeze, timp de 10 minute, în prime-time (ora maximă de audiență în televiziune), afișarea textului sancțiunii primite. Postul a fost sancționat astfel pentru numeroasele atacuri fără probe la Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor, şi Sebastian Burduja, pe atunci ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

Ei au atacat decizia în instanță, dar au pierdut procesul, astfel că a trebuit să suspende emisia în decembrie 2024.

Și în anul 2019, CNA a decis sancționarea Realitatea TV (actuala Realitatea Plus) cu oprirea emisiei timp de zece minute, între orele 19.00 și 19.10. Sancțiunea de atunci avea legatură cu modul în care postul a acoperit evenimentele de la mitingul diasporei din 10 august 2018.