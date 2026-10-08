Coaliția lui Meloni a adoptat o reformă electorală aspru criticată de opoziție, cu un an înaintea alegerilor din Italia

Într-o dezbatere aprinsă, parlamentarii de centru-stânga au acuzat guvernul că încalcă democrația prin impunerea noilor norme electorale înaintea alegerilor, împotriva voinței opoziției, scrie Reuters.

Camera inferioară a Parlamentului italian a aprobat joi, definitiv, o reformă electorală controversată, susținută de prim-ministra Giorgia Meloni, care ar putea avea efect la alegerile naționale programate pentru anul viitor.

Meloni a spus că noile norme au scopul de a spori șansele formării unui guvern stabil. Opoziția de centru-stânga susține că obiectivul este acela de a-i spori lui Meloni șansele de a rămâne la putere.

În urma unui vot secret, deputații au aprobat, cu 227 de voturi pentru și 164 împotrivă, un proiect de lege care introduce un sistem electoral proporțional integral, cu un bonus de mandate care garantează o majoritate parlamentară oricărei alianțe ce obține peste 42% din voturi.

Conform regulilor anterioare, aproximativ două treimi dintre deputați erau aleși prin sistemul proporțional, restul fiind aleși în circumscripții electorale cu sistem majoritar uninominal, ceea ce, potrivit analiștilor, ar fi putut favoriza opoziția.

O dezbatere aprinsă

„Introducem norme menite să promoveze stabilitatea și coeziunea parlamentară a oricărui guvern”, a postat Meloni pe X după vot. „Cine câștigă trebuie să poată guverna”, a spus ea.

Într-o dezbatere aprinsă, parlamentarii de centru-stânga au acuzat guvernul că încalcă democrația prin impunerea noilor norme electorale înaintea alegerilor, împotriva voinței opoziției.

„Modificați legea electorală, vom câștiga oricum, indiferent de sistemul de vot”, a declarat lidera Partidului Democrat, Elly Schlein.

Guvernul de dreapta al lui Meloni a sărbătorit luna trecută aproape patru ani la putere, devenind astfel cel mai longeviv guvern din Italia de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu toate acestea, coaliția sa se află acum în urma opoziției în sondajele de opinie, pe măsură ce un nou grup de extremă dreapta, „Viitorul Național”, erodează sprijinul acordat partidelor de la guvernare.

Tensiuni în coaliție

Aprobarea finală a reformei a necesitat patru voturi parlamentare și a pus capăt unor luni de lupte interne în cadrul coaliției, care au ridicat semne de întrebare privind controlul lui Meloni asupra propriei alianței, în perspectiva alegerilor de anul viitor.

Tensiunile s-au concentrat asupra unui element al reformei care permite alegătorilor să-și aleagă candidații preferați de pe listele partidelor, reducând puterea liderilor de a controla care dintre aceștia sunt aleși.

În cele din urmă, s-a ajuns la un compromis prin care candidaților aflați în fruntea listelor li se acordă automat prioritate, lăsând intactă puterea șefilor de partid de a-i desemna pe majoritatea candidaților care intră în parlament.

„Celor care sperau să vadă centrul-dreapta divizat, astăzi le-am răspuns cu fapte: suntem uniți și hotărâți să ducem mai departe angajamentele asumate față de cetățeni”, a declarat Meloni.