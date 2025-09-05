Cod galben de caniculă în 15 județe, vineri și sâmbătă. Temperaturile ajung și la 36 de grade. HARTA zonelor vizate

Caniculă. Persoane se racoresc in timpul unui cod rosu pentru temperaturi ridicate care afecteaza capitala, 15 iunie 2024. Inquam Photos / Octav Ganea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi atenționări cod galben de caniculă ce vizează 15 județe din țară.

Pe parcursul zilei de vineri, între orele 12:00 – 21:00, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă, și se va menține în Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei, cu temperaturi deosebit de ridicate, au transmis meteorologii.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.



Județele aflate vineri sub Cod galben de vreme călduroasă sunt: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Sălaj, Satu Mare, Suceava și Timiș.

Cod galben de vreme deosebit de caldă în 15 județe, vineri. HARTA ANM

Canicula și sâmbătă

Sâmbătă, în intervalul orar 12:00 – 21:00, în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei, canicula se va menține, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic.

ITU va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități, iar valorile termice din timpul zilei vor oscila între 30 și 34 de grade.

Județele avertizate sâmbătă sunt: Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Timiș.