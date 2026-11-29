Temperaturile scad drastic în Capitală, au anunțat meteorologii, care au emis o avertizare cod galben de vreme deosebit de rece și nopți geroase, valabilă până miercuri dimineață.

Duminică, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei, apoi va deveni variabil, potrivit prognozei speciale pentru București. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 50…60 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura maximă va fi de -2…-1 grad, iar cea minimă de -8…-5 grade.

Luni, 30 octombrie, vremea se va menține deosebit de rece, cu o temperatură maximă de -2…-1 grad și o minimă de -9…-6 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua (viteze la rafală de 40…45 km/h),

Marți, 1 decembrie, vremea va rămâne deosebit de rece, astfel că temperatura maximă va fi de -1…1 grad, iar cea minimă de -10…-7 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.