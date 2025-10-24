Cod galben de vânt puternic în peste trei sferturi din țară, până vineri seară. Cum va fi vremea la București

Meteorologii au emis vineri un cod galben de vânt puternic, valabil pentru început în peste trei sferturi din țară până diseară, la ora 21.00. Ulterior, un alt cod de vânt puternic intră în vigoare până sâmbătă dimineața în 12 județe din Moldova, Transilvania și Muntenia.

Primul cod galben de vânt puternic, valabil de la ora 10.00 și până diseară, la ora 21.00, vizează numeroase județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, vestul și centrul Munteniei și Dobrogea. Aici, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h.

În zona de munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h. Intensificări de vânt vor mai fi și în restul țării, cu viteze de 40…50 km/h.

Județele aflate sub cod galben de vânt în intervalul 24 octombrie, ora 10 – 24 octombrie, ora 21

Ulterior, un al doilea cod galben de vânt puternic va intra în vigoare până sâmbătă dimineață, la ora 10.00. Vizate vor mai fi 12 județe din Carpații Orientali și estul Carpaților Meridionali. Aici vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 70…80 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Județele aflate sub cod galben de vânt în intervalul 24 octombrie, ora 21 – 25 octombrie, ora 10

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că vineri temperaturile se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei. Cerul va avea înnorări și temporar, mai ales după-amiaza va ploua, dar spre seară și noaptea va deveni variabil.

Vântul se va intensifica treptat pe parcursul zilei când va avea viteze în general de 50…60 km/h, dar seara și noaptea va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 19…21 de grade, iar cea minimă de 7…8 grade.