Cod galben de vânt puternic în şase judeţe. Cum e vremea la București

Meteorologii au emis, vineri, o atenţionare cod galben de intensificări ale vântului, valabilă pe parcursul zilei de vineri, în şase judeţe din regiunea Moldovei.

Alerta meteo este valabilă între orele 10:00 – 18:00.

Județele vizate sunt Botoșani, Iași, Vaslui și zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău, unde temporar vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h.

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că vineri vremea se va încălzi ușor, iar valorile termice diurne se vor apropia de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade.