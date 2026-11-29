ANM a actualizat prognoza meteo duminică dimineață și a emis o avertizare de vreme deosebit de rece pentru majoritatea regiunilor valabilă până miercuri.

În Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală, vremea va fi deosebit de rece. Va fi ger, local în noaptea de duminică spre luni (29/30 noiembrie) și pe arii extinse în nopțile următoare. Temperaturile minime se vor încadra în general între -18 și -10 grade.

În sudul, estul și local în centrul țării, temperaturile se vor menține în general negative și pe parcursul zilelor, iar valorile maxime se vor situa între -7 și 1 grad, conform ANM.

Cod galben de ger în perioada 29 noiembrie, ora 10 – 02 decembrie, ora 10. Sursă: ANM

Vremea geroasă va cuprinde estul Transilvaniei iar temperaturile din timpul zilei nu vor trece de pragul înghețatului, conform meteorologului Alina Șerban.

„Aceste valori urmând a se înregistra în partea de est a Transilvaniei, iar maximele se vor situa undeva între -7 și cel mult 0°. Vorbim de maxime ce sunt estimate a se înregistra în partea de sud și de est a teritoriului. Mare atenție. În capitală, la fel, vremea va deveni deosebit de rece cu temperaturi maxime negative, -2 -1°, atât astăzi cât și în următoarele zile, iar temperaturile minime vor coborî spre -9 -10° în următoarele nopți, în condițiile în care precipitații nu se vor mai semnala, doar pe litoral la noapte și mâine posibil să mai apară câte un fulg, doi de nea”, a declarat la Antena 3 Alina Șerban.

Cod galben de vânt

Duminică, până la ora 20, este în vigoare un cod galben de vânt. În intervalul menționat, în sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, viscolind zăpada deja depusă și determinând scăderea vizibilității.

Cod galben de vânt pentru intervalul 29 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 20. Sursă: ANM

Începând de duminică seară, de la ora 20, și până marți, 1 decembrie, ora 10, va fi în vigoare un cod galben de vânt puternic pentru zona litoralului.

În intervalul menționat, pe litoral din județele Tulcea și Constanța vântul va continua să aibă intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

ANM a transmis că intensificări ale vântului vor mai fi în regiunile sud-estice și pe parcursul nopții de duminică spre luni (29/30 noiembrie) cu rafale în general de 40…45 km/h.