Unde revin frigul și ninsorile. Alerte meteo emise acum de ANM / Coduri galbene de viscol și strat de zăpadă de 30 de cm

Vremea se va răci treptat în toată țara iar până joi întreg teritoriul se află sub o informare meteorologică. Temperaturile vor scădea accentuat și va începe să ningă în mai multe zone ale țării în perioada următoare.

ANM a emis o informare meteorologică valabilă în perioada luni, 16 februarie, ora 10:00 – joi, 19 februarie, ora 10:00, prin care anunţă răcirea accentuată a vremii, precipitații, viscol și polei.

Luni (16 februarie) vremea va deveni rece în Moldova, iar marți și în regiunile sudice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 și 4 grade, transmit meteorologii.

Miercuri vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade.

Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări și se vor încadra, între -9 grade în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei și 4 grade în sudul Banatului și pe litoral.

Strat de zăpadă de 30 de cm

Marți (17 februarie), aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest și va cuprinde estul și local centrul țării. La început vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania și Moldova, precum și la munte, apoi în noaptea de marți spre miercuri vor predomina ninsorile.

Se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm și local de 20…30 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp și local de peste 25 l/mp. Izolat vor fi condiții de polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări în noaptea de luni spre marți și marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării cu viteze la rafală în general de 45…65 km/h. În sud și sud-est temporar va fi viscol și vizibilitatea scăzută.

Coduri galbene

În perioada 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00, meteorologii au emis un cod galben de vreme rea.

În intervalul menționat, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei vor fi precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare) în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova.

Noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula cantități de precipitații de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m.

O altă avertizare cod galben va fi valabilă în intervalul 17 februarie, ora 22:00 – 18 februarie, ora 14:00.

În Carpații Meridionali și de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…20 cm (echivalent în apă de 15…25 l/mp).

