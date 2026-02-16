Vremea se schimbă radical în București. Anunț de ultimă oră al meteorologilor

Începând de marți dimineață, vremea se va răci în Capitală și sunt prognozate ninsori și viscol. Bucureștiul se va afla, de mâine, sub avertizare cod galben de vreme rea.

Potrivit prognozei speciale a ANM, de luni, de la ora 10.00, și până marți, la ora 8.00, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de -2…0 grade.

Începând de marți dimineață, vremea se va răci în Capitală. Cerul va fi noros și vor fi precipitații mixte – ploaie, lapoviță și ninsoare. Seara și noaptea vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în medie de 8…15 cm. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15…25 l/mp. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad.

În intervalul miercuri, 18 februarie, ora 8.00, joi, 19 februarie, ora 10.00,în București cerul va fi variabil, cu înnorări în primele ore, când trecător va ninge (1…3 cm). Vântul va sufla în general moderat (rafale de 45…55 km/h), viscolind ninsoarea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -4…-3 grade.

În intervalul 16 februarie, ora 10.00 – 19 februarie, ora 10.00, Capitala se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează răcirea vremii, precipitații în general moderate cantitativ, intensificări ale vântului și viscol.

Conform ANM, intervalul 17 februarie, ora 10.00 – 18 februarie, ora 14.00, Capitala se va afla sub atenționare cod galben ce vizează precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă și viscol.