Alertă meteo cod portocaliu de viscol și ninsori în București și 12 județe. Strat de zăpadă de 50 de cm, prognozat de ANM

Vremea se va înrăutăți mai mult decât prognozaseră anterior meteorologii. Începând de marți seară va intra în vigoare o avertizare cod portocaliu de ninsori abundente și viscol pentru București și 12 județe, unde se va depune un strat de zăpadă de până la 50 de cm.

Cum va fi vremea azi și mâine

Vremea va fi rece marți, 17 februarie, în regiunile extracarpatice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra, în general, între -4 și 4 grade. Miercuri, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 0 grade.

Temporar vor fi precipitații îndeosebi în sudul, centrul și estul țării. În cursul zilei de marți acestea vor fi mixte, apoi vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm și local de 20…30 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp și local de peste 25 l/mp. Pe arii restrânse se va forma polei sau ghețuș.

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, iar din seara zilei de marți în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general, de 45…65 km/h. În sud și est temporar va fi viscol și vizibilitate scăzută.

Cod portocaliu de ninsori și viscol

Un cod portocaliu de ninsori abundente și viscol puternic va intra în vigoare marți seara, de la ora 20, potrivit ANM.

În Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp). Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60….85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Sunt vizate de această avertizare meteo Capitala și 12 județe: Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Vrancea și Galați. Alerta expiră miercuri, la ora 12, conform ANM.

Știre în curs de actualizare.