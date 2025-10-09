Cod roșu și nervi întinși în familii. „Am lucrat de acasă și mi-au sunat toată ziua în cap două kendame și ciondănelile copiilor”

„Oamenii chiar au luat în serios avertizarea. Am primit notificări de la școală, de la clubul sportiv, antrenamentele s-au suspendat, iar cabinetul medicului de familie a anunțat că nu primește pacienți”, povestește Cosmina Rusu din Constanța, mama a doi băieți. Pentru o zi întreagă, sudul țării a părut o sală de așteptare încremenită în aer: nimeni nu știa dacă să respire ușurat sau să se pregătească de haos.

La Constanța, ploaia a venit cu adevărat – a umplut străzile și subsolurile, a lăsat case fără curent și a scos în teren sute de pompieri. Ploaia torențială a început abia la 5 dimineața, dar în scurt timp zeci de străzi și bulevarde principale au fost inundate și s-a circulat greu. În București, codul roșu a fost mai mult o repetiție pentru o urgență care n-a mai venit: ploaie liniștită, un vânt care s-a oprit înainte să sperie, dar și un oraș blocat preventiv. La fel și în Călărași, unde au fost acumulări de apă pe carosabil și în curți, intervenții punctuale ale ISU. Până la prânz nu au fost raportate pagube majore în municipiu.

Cum s-a simțit codul roșu la Constanța

Cosmina Rusu locuiește în Constanța, are un atelier de produse hand-made și e mama a doi băieți de 16, respectiv 12 ani. „Bate vântul, dar comparativ cu zilele când la meteo anunță vânt și șuieră și trosnesc toate capacele de protecție de la hotă sau tabla de la aparatele de aer condiționat zdrăngăne, acum chiar este liniște”, spune Cosmina. Decizia autorităților de a suspenda cursurile școlilor, grădinițelor și liceelor în ziua de 8 octombrie a pus mulți părinți în situația de a găsi o soluție pentru copii. „Eu sunt din categoria mămicilor norocoase. Ieri mi-am organizat livrările și azi mi-am luat liber, deci stau cu băieții acasă. Sunt mămici care au avut înțelegere din partea angajatorilor sau zile de concediu și au rămas acasă. Au avut la dispoziție două zile să găsească o soluție. Cei mai măricei se descurcă și singuri”, spune Cosmina. Nu se mai uită la TV pentru că „toate scenariile și bazaconiile debitate de unii sunt doar să agite oamenii”.

