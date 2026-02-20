Codul galben de vreme severă „este posibil să devină mâine dimineață” portocaliu, a anunțat șefa ANM. Ce spune despre mesajele RO-Alert

Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat vineri seară, la Antena 3 CNN, că nu este exclus ca avertizarea de Cod galben de ninsoare, aflată în vigoare în București și în 16 județe, să fie actualizată și să se transforme, mâine dimineață, într-un Cod portocaliu.

Meteorologii au emis vineri dimineață o nouă avertizare de vreme severă, cu ninsori, viscol și strat nou de zăpadă în București și alte 16 județe, valabilă până duminică dimineață, după ce, în noaptea dintre 17 și 18 februarie, Bucureștiul și mai multe județe din sudul și estul țării au fost lovite de un episod sever de iarnă. În Capitală și Ilfov, a fost emis, la 04.20, un mesaj RO-Alert pentru cod roșu de ninsori viscolite

„Avem o avertizare de Cod galben de această dată și dacă observăm, este aproximativ același areal de interes cu episodul anterior, însă un Cod galben care confirmă că la acest moment nu ne situăm la intensitatea episodului anterior.

Sunt 16 județe din partea de sud-est a țării, inclusiv municipiul București, de la ora 12:00 până duminică dimineață, la ora 10:00. Ce semnifică? Vom avea intensificări puternice ale vântului. Deja resimțim afară aceste viteze, inclusiv în Capitală 60-70km/h.

Strat de zăpadă la finalul episodului variabil, în medie până la 20, posibil 25cm și temperaturi foarte coborâte, pentru că deja maximele în zonele în care vorbim de masa de aer rece, cum ar fi chiar depresiunile din estul Transilvaniei, Moldova, dar și în zona de sud-est, vor coborî până la minus 3, 2 grade Celsius, iar minimele vor caracteriza o noapte geroasă”, a spus Elena Mateescu.

Posibilă actualizare la Cod portocaliu

Șefa ANM a subliniat că nu poate fi exclusă o actualizare a acestui Cod galben, peste noapte.

„25 de centimetri la acest moment nu impun emiterea unei alerte de Cod roșu, însă este posibil mâine dimineață, dacă materialele indică, în funcție și de ceea ce se va întâmpla în această noapte, sigur că da, putem să amendăm, așa cum o facem de fiecare dată, cel puțin prin avertizările de tip nowcasting de vreme severă imediată, mai ales pentru intensificări ale vântului. Vântul va bate cu putere și chiar și 20 de centimetri, va fi viscol puternic, zăpada va fi viscolită deja peste stratul existent și avem zone în partea de sud-est a țării, inclusiv în Capitală, va însemna viscol puternic în anumite perioade, când intensitatea vântului va fi foarte mare”, a explicat Mateescu.

O avertizare nowcasting este o avertizare meteo emisă pentru o perioadă mai scurtă de timp.

Alertele, transmise prin RO-Alert indiferent de oră

Dacă se va ajunge la un Cod roșu, cei afectați vor fi avertizați prin Ro-Alert, indiferent de oră, a adăugat Elena Mateescu.

„Trebui să gândim că o vom lua progresiv. Creșterea gradului de alertă ar însemna, la acest moment, eventual un Cod portocaliu de tip nowcasting în anumite zone în care vântul va putea depăși 70-80km/h sau stratul de zăpadă la anumite limite de asemenea. Este o procedură standard. Se transmite automat către Departaentul pentru Situații de Urgență. Departamentul de situații de urgență emite mesajul RO-ALERT. Este o procedură la nivelul Uniunii Europene, este o procedură la nivel internațional deoarece și Organizația Meteorologică Mondială recomandă și chiar s-au discutat în aceste zile noile programe prin care Common Alert Protocol este un protocol prin care alertele meteorologice să fie transmise, preluate conform fluxului de la serviciile meteorologice naționale și diseminate pentru a manageria situațiile de urgență generate de aceste tipuri de fenomene”, a precizat șefa ANM

„Până la urmă, prevenția nu cred că trebuie să țină cont de oră. Dacă salvăm o viață atunci când emitem un astfel de cod și o astfel de alertă ca și mijloc de prevenție pentru noi înseamnă că ne-am îndeplinit misiunea”, a punctat Mateescu.

Elena Mateescu a adăugat că deși urmează o vreme mai caldă, noi episoade de iarnă nu pot fi excluse în lunile martie sau chiar aprilie.

„Nu trebuie să excludem această posibilitate. Actualizarea datelor pentru intervalul 23 februarie-23 martie arată o săptămână mai caldă decât în mod obișnuit în jumătatea vestică, în medie, abateri termice de 3,5 – 4,5 grade Celsius însă nu trebuie să excludem niciodată posibilitatea să mai avem răbufnire ale iernii, pentru că am avut. Statistica ne-a demonstrat-o și în luna martie, chiar și în luna aprilie. La mijlocul lunii aprilie, circulația aerului în sezonul de tranziție prin poziționarea centrelor barice este într-o dinanmică accentuată, care poate să aducă, să surprindă și aceste fenomene”, a spus directoarea ANM la Antena 3 CNN.