Codul roșu: Pro și contra închiderii școlilor. „De ce să închidem și liceele și facultățile?”

De marți seară, de la ora 21.00, până mâine la ora 15.00, este cod roșu de ploi torențiale și vijelii în București și în cinci județe – Ilfov, Ialomița, Călărași, Constanța și Giurgiu.

În Constanța, Ialomița și Călărași autoritățile au decis ca mâine să fie închise toate școlile, iar în orele următoare se va decide dacă școlile se vor închide și în București, Ilfov și Giurgiu, zone vizate și ele de cod roșu.

Întreruperile școlare sunt o măsură de precauție necesară, fie pentru a permite copiilor să ajungă acasă și să ia măsuri de siguranță înainte de condiții meteorologice extreme, fie pentru a-i proteja ulterior de spații nesigure. Dar aceste întreruperi pot avea și alte efecte.

Întreruperile școlare pot provoca și regrese. „Școlile sunt mai mult decât simple instituții academice”, după cum spunea, în legătură cu închiderile din cauza vremii, Alex Anderson-Kahl, psiholog școlar din SUA. Statele Unite au experimentat și ele multiple fenomene naturale extreme, mai ales în ultimii ani și s-a pus problema închiderii școlilor. Uneori autoritățile locale au închis școlile, alteori nu. „Școlile sunt centre sociale esențiale pentru ca copiii să creeze legături și să interacționeze”, a explicat expertul reținerea închiderii școlilor în afara cazurilor cu totul și cu totul excepționale.

Jurnaliștii HotNews Gabriel Bejan și Mona Hera au discutat pro și contra închiderii.

„Primul lucrul pe care-l închidem mereu primul în țara asta sunt școlile?”, a spus Mona Hera. „Asta în condițiile în care oricum avem o rată aproape dublă de abandon față de Europa, noi aproape 17%, Europa undeva la 9%. Eu nu spun că o zi sau două de închidere a școlilor înseamnă că va crește abandonul școlar, dar e vorba de semnal: de renunțarea imediată”.

Să-i apărăm pe cei mai vulnerabili, grădinițele și clasele 1-4. Poate și gimnaziul. Dar de ce închidem și liceele și facultățile? Așa cum tinerii de aceeași vârstă care nu merg la facultate se pot duce la job, nu pot și studenții să se deplaseze la școală?