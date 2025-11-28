Coiful dacic de la Coțofenești a fost păzit cu „sticlă de care aveți și voi acasă”. Investigație în presa străină despre jaful de la muzeul din Drents

Exponate din cadrul expozitiei Aurul si argintul antic al Romaniei, stânga, Inquam Photos / Bogdan Dănescu și coiful de aur de la Coțofenești. Colaj: Ion Mateș / Hotnews

Muzeul Drents din Olanda, de unde la începutul anului a fost furat tezaurul Coiful de la Coțofenești, fusese avertizat anterior cu privire la vulnerabilitățile sistemelor de securitate, potrivit unei investigații RTL, citată de Mediafax. Asiguratorul recomandase folosirea unor vitrine antiefracție mai rezistente, însă sugestia a fost ignorată de reprezentanții muzeului

În noaptea de 25 ianuarie, trei bărbați au intrat prin efracție în muzeu. Potrivit RTL, vitrina în care era expus coiful de la Coțofenești a fost spartă cu două lovituri de baros, iar hoții au avut nevoie de aproximativ trei minute pentru a lua obiectele și a fugi.

Ușa exterioară a fost aruncată în aer doar cu artificii puternice, iar poliția a sosit în 15 minute, timp destul pentru ca hoții să dispară în noapte.

Avertismentele asiguratorului

Cu patru săptămâni înainte de deschiderea expoziției „Dacia, Imperiul Aurului și Argintului”, un expert al brokerului de asigurări Aon inspectase muzeul. Concluziile, citate de RTL, indicau că vitrinele aveau „o rezistență prea scăzută la efracție” pentru valoarea exponatelor.

Raportul recomanda utilizarea unor vitrine care să reziste cel puțin cinci minute în cazul unei tentative de spargere. Expertul nota că vitrinele foloseau sticlă P2A, considerată similară cu geamul obișnuit din locuințe.

„Este, practic, aceeași sticlă pe care o aveți acasă. O puteți sparge destul de repede cu un obiect contondent”, a explicat un specialist de la Centrul de Cunoștințe despre Sticlă, Peter van Dijk, pentru RTL: „Sticla antiefracție necesită un timp mult mai mare pentru a fi spartă”.

România a primit „asigurări verbale” de la olandezi

Dinspre partea română, directorul demisionar al Muzeului Național de Istorie a României, Ernest Oberländer, cel care a dat avizul pentru împrumutul operelor de artă, a spus, la vremea respectivă, că Muzeul Drents a dat „asigurări verbale” că se va folosi sticlă antiefracție.

„Am fost informat că vitrinele îndeplinesc standardele antiefracție și au fost proiectate să reziste la impacturi mecanice timp de zece minute. Muzeul și asigurătorul nu au ridicat nicio îngrijorare cu privire la vitrine”, a declarat pentru RTL Oberländer.

Experții în securitate a muzeelor s-au declarat uimiți de calitatea scăzută a vitrinelor folosite pentru protecția coifului de la Coțofenești.

Un fost șef al securității unui muzeu important a adus critici puternice sistemului de securitate folosit pentru protejarea tezaurului dacic.

Vitrina trebuia să aibă niște rabaturi (margini) care o întăresc semnificativ, însă, din motive estetice, s-a renunțat la ele.

Geamul frontal s-a făcut țăndări după doar două lovituri.

În timpul jafului, hoții au încercat să mai spargă o vitrină care fusese întărită cu o asemenea rabatură, însă aceasta nu a cedat și au renunțat repede.

Estimarea inestimabilului

Olanda a garantat 9 milioane de euro pentru expoziția „Dacia, Imperiul Aurului și Argintului” și a estimat la 5,7 milioane de euro, valoare asigurată, inestimabilul tezaur dacic, ceea ce se repercutează asupra contribuabililor olandezi.

Schema de despăgubire a fost creată astfel încât să reducă costurile de asigurare pentru muzee, iar asiguratorii reduc semnificativ primele de asigurare.

Ministerul Educației, Culturii și Științei din Olanda a declarat că Muzeul Drents a îndeplinit cerințele de asigurare pentru despăgubire, dar acest lucru nu a fost stabilit la fața locului, ci „pe baza unei inspecții administrative”.