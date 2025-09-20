România a încasat despăgubirea pentru furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Muzeul Drents. Câți bani primește statul român

Exponate din cadrul expozitiei Aurul si argintul antic al Romaniei, stânga, Inquam Photos / Bogdan Dănescu și coiful de aur de la Coțofenești. Colaj: Ion Mateș / Hotnews

Desbăgubirea pentru Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice din aur, furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Olanda, a fost plătită integral de compania de asigurări, a anunțat, sâmbătă, Ministerul Culturii.

”Muzeul Naţional de Istorie a României a confirmat că suma integrală aferentă poliţei de asigurare, respectiv 5.700.000 de euro, a fost virată de către asigurător, potrivit contractului incheiat între părţi. Aceasta reprezintă valoarea de asigurare a celor patru artefacte sustrase: trei brăţări şi Coiful dacic de la Coţofeneşti”, a transmis Ministerul Culturii, într-un comunicat de presă.

Ultima tranşă, în valoare de 855.000 euro, reprezentând 15% din valoarea totală, a fost virată în data de 12 septembrie, plata precedentă în valoare de 4.845.000 euro, reprezentând 85% din valoarea totală, fiind făcută în data de 25 august, a precizat aceeași sursă.

Ministerul a mai transmis că suma urmează să fie virată către bugetul de stat.

Instituţia precizează și că, la restituirea obiectelor asigurate, asigurătorul va solicita contravaloarea asigurării de la muzeu care, la rândul său, va solicita banii de la bugetul de stat.

În noaptea de 24 spre 25 ianuarie, din Muzeul Drents, care găzduia expoziția „Dacia, imperiu de aur și argint”, au fost sustrase coiful de la Coțofenești și trei brățări de aur, ce fuseseră împrumutate de la un muzeu din România. Hoții au pătruns în incinta expoziției după ce au detonat o intrare cu ajutorul unei bombe artizanale. Pentru această expoziție statul olandez le garantase asiguratorilor că va plăti despăgubiri de 5,7 milioane de euro în caz de furt.

În dosarul furtului tezaurului dacic au avut loc două audieri. Prima audiere publică în dosar a avut loc la începutul lunii mai, iar a doua la finalul lunii iulie. A treia audiere este aşteptată în octombrie.

Cei trei suspecți în cazul jafului sunt Douglas Chesley W. (36 de ani), Bernhard Z. (35 de ani) și Jan B. (20 de ani). Douglas și Bernahrd au fost judecați, iar Jan a fost arestat pe 23 aprilie.