Colagenul are o multitudine de proprietăți benefice nouă, fiind una din cele mai abundente proteine din corpul nostru. Acesta este responsabil pentru buna funcționare a mușchilor, oaselor, tendoanelor, ligamentelor, etc. Mai mult decât atât, colagenul este pilonul esențial care conferă pielii structură, hidratare și elasticitate, consacrându-l drept ingredientul anti-îmbătrânire de bază. [1,2]

Cum influențează absorbția colagenului din creme și suplimente estomparea ridurilor și luminarea tenului?

Organismul nostru poate fi susținut cu colagen prin două abordări primare: prin aplicarea topică a produselor de îngrijire special formulate sau prin administrarea orală a suplimentelor. Ambele variante sunt benefice tenului nostru, dar din puncte diferite de vedere.

Produsele topice care stimulează producția de colagen oferă hidratare și iluminare rapidă pielii, precum și un aspect îmbunătățit al ridurilor, însă toate acestea sunt efecte de scurtă durată deoarece colagenul nu poate pătrunde până în straturile adânci ale pielii.

Suplimentele orale nu oferă rezultate rapide, însă consecvența față de acestea determină efecte benefice de lungă durată. În cazul lor, colagenul este împărțit în bucăți mai mici numite peptide care pot fi absorbite mai ușor. Totodată, colagenul luat prin suplimente determină o creștere a producției naturale de colagen, care în timp ajută nu doar la îmbunătățirea elasticității pielii și la combaterea ridurilor din interior, oferind totodată un sprijin considerabil și pentru sănătatea articulațiilor.[3]

Chiar dacă aceste două metode sunt diferite, e important de reținut că pot fi folosite împreună și este indicat să fie folosite împreună pentru a-i oferi corpului efectele pozitive atât de scurtă durată, cât și de lungă durată.[4]

Cum ajută colagenul pielea împotriva ridurilor și decolorărilor?

Am stabilit că folosirea colagenului ajută împotriva ridurilor, dar ce se întâmplă de fapt? Ridurile sunt o parte naturală a procesului de îmbătrânire, fiind cauzate atât de factori interni ca scăderea nivelului de colagen odată cu vârsta, care duce la pierderea hidratării și a elasticității, precum și de factori externi ca expunerea la poluare, radiațiile UV sau fumatul. Ridurile pot fi acompaniate de o piele lăsată, acestea presupunând o piele mai puțin elastică, mai uscată și mai puțin fermă.[5]

Astfel, completarea colagenului cu ajutorul produselor topice care îl stimulează sau al suplimentelor alimentare ajută la combaterea ridurilor prin susținerea hidratării și elasticității naturale, în plus promovând regenerarea celulară care contribuie la îmbunătățirea pielii decolorate și afectate de factorii externi.

Care sunt efectele pe termen lung ale utilizării zilnice a colagenului asupra pielii?

Utilizarea colagenului nu are efecte vizibile imediate, hidratarea și luminozitatea tenului care apare după utilizarea cremelor fiind mai mult un efect al cremei în sine (care în general este hidratantă) decât al colagenului. Pentru a observa orice îmbunătățire a tenului e nevoie de răbdare și consecvență, ambele transformând timpul în beneficii de lungă durată.

Studiile arată că utilizarea frecventă a colagenului duce în timp la îmbunătățirea tenului, aceasta promovând producția naturală de colagen, care redă hidratarea și elasticitatea pielii, reducând activ ridurile și liniile fine, în timp ce oferă un nivel crescut de luminozitate și un aspect mai tânăr și sănătos.

Cum interacționează colagenul cu tehnologiile dermatologice pentru îmbunătățirea pielii?

Alături de beneficiile colagenului deja explorate, există o serie de inovații dermatologice, cum ar fi terapia cu laser sau microneedling-ul, menite să optimizeze aspectul pielii prin stimularea proceselor sale naturale de regenerare.

Ambele metode funcționează pe același principiu: formează mici leziuni la nivelul pielii (tăieturi cu laserul sau înțepături cu acul), care stimulează procesul natural de vindecare al pielii. Acest stimul determină creșterea producției de colagen a corpului, fapt care duce la îmbunătățorea aspectului cicatricilor, al ridurilor și al liniilor fine, precum și al texturii pielii în general.

În cazul în care alegem să optăm pentru acest tip de intervenție, îl putem combina cu aplicarea topică a produselor care stimulează colagenul sau a suplimentelor orale pentru a continua susținerea producției naturale a acestei proteine pe termen lung, ca în final să vedem rezultatele cele mai bune asupra tenului nostru, în timp ce ne asigurăm că prevenim cât mai bine efectele înaintării în vârstă.

Cum influențează colagenul bariera naturală a pielii și strălucirea tenului?

Pe lângă proprietățile sale de înfrumusețare, colagenul acționează ca un veritabil scut, oferind tenului o protecție esențială. Am menționat mai devreme că această proteină reprezintă un aliat important în hidratarea tenului, dar nu am specificat felul cum face acest lucru. Hidratarea dată de colagen nu este una directă ca în cazul cremelor dedicate, ci mai specific acționează asupra capacității naturale de retenție a apei pe care o are pielea, consolidând structura internă a acesteia și îmbunătățind funcția sa de barieră protectoare.

Acesta lucrează împreună cu alte ingrediente active din piele precum acidul hialuronic și elastina ca să ofere tenului o hidratare optimă, o structură stabilă și o elasticitate constantă, care determină pielea să aibă un aspect mai tânăr și implicit mai strălucitor.

Așadar, este important să nu ne bazăm doar pe colagen pentru a avea funcțiile pielii optime, ci să îl combinăm cu alte ingrediente active ca să ne formăm o rutină de îngrijire echilibrată. Pentru a știi cel mai bine ce ingrediente pot fi combinate pentru tenul nostru, este recomandat să ne consultăm cu medicul dermatolog.

