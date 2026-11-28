Piese din ceramică, metal, lemn și textil, dar și tablouri care au alcătuit atmosfera intimă a vieții artistului Corneliu Baba au fost donate Muzeului Național de Satului „Dimitrie Gusti” de Maria Muscalu Albani, legatar al moștenirii artistului.

Expoziția „De la argilă, fir și metal la natură statică. Obiecte din colecția pictorului Corneliu Baba” va rămâne deschisă la Sala „Gheorghe Focșa” de la Muzeul Satului până 2 martie 2027.

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