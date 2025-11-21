Colegiul Stomatologilor spune că a cerut de anul trecut înființarea, în spitalele de pediatrie, a unor secții unde copiii să poată fi tratați sub anestezie generală. „Demersurile au rămas fără răspuns de la Ministerul Sănătății”

Colegiul Medicilor Stomatologi spune că a făcut de anul trecut demersuri pentru înființarea, în spitalele de peditarie, a unor secții unde copiii cu probleme dentare, a căror tratare necesită anestezie generală, să poată face în siguranță această procedură. Anunțul a fost făcut vineri de Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Stomatologilor, într-o conferință de presă. El adaugă că aceste demersuri „au rămas fără răspuns de la Ministerul Sănătății”.

„Nu numai că susținem (înființarea de secții de stomatologie în spitalele publice unde să se poată face anestezie generală – n.red.), dar noi am făcut de-a lungul vremii demersuri de înființare de astfel de secții în spitatele de pediatrie. Demersurile au rămas fără răspuns”, a spus vineri președintele Colegiului Medicilor Stomatologi, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor.

Colegiul Medicilor Stomatologi a pus, vineri, la dispoziția presei, și o adresă trimisă Ministerului Sănătății pe 30 septembrie 2024, în care cerea înființarea „cel puțin la nivelul spitalelor județene de pediatrie” a unor cabinete unde copiii care au nevoie să poată face tratamente stomatologice sub anestezie generală.

Este o adresă rămasă fără răspuns de la Ministerul Sănătății, spune președintele Colegiului Medicilor Stomatologi.

Conform documentului, Colegiul Stomatologilor cerea, atunci, „stabilirea cadrului necesar organizării și autorizării cel puțin la nivelul spitalelor județene de pediatrie a unei structuri/cabinet dotat cu aparatură specifică domeniului stomatologic, care să acorde îngrijiri referitoare la sănătatea orală / dentară a copiilor cu nevoi speciale și care nu pot fi tratați în ambulatoriile de specialitate (cabinete stomatologice obișnuite) fără anestezie generală.”

Copiii care „pot beneficia de asistență stomatologică adecvată doar sub anestezie generală”

În adresa către Direcția Generală Asistență Medicală și Sănătate Publică din Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor Stomatologi arăta că „de cele mai multe ori, copiii care sunt internați pe termen lung în spitale (cum este cazul pacienților oncologici, copii cu patologii cronice asociate etc.) și care necesită asanarea focarelor de infecție orală/dentară, copiii cu dizabilități și inclusiv pacienții minori care nu cooperează în cabinetul stomatologic pot beneficia de asistență stomatologică adecvată doar sub anestezie generală.”

„Or, la nivelul cabinetelor stomatologice obișnuite, administrarea anesteziei generale nu poate fi asigurată”, se mai arăta în adresa Colegiului Medicilor Stomatologi.

Comform documentului, „în prezent, la nivelul țării, nu există astfel de structuri specializate în spitalele de peditarie, care să ofere servicii integrate acestor categorii de copii cu probleme stomatologice. Deși există entități private autorizate care pot realiza tratamente stomatologice au asistare ATI, de cele mai multe ori costul tratamentelor nu poate fi suportat de familiile acestor copii, și așa greu încercate.”

Înființarea de cabinete stomatologice cu bloc operator în spitalele de pediatrie „ar oferi posibilitatea tratamentului”

Din aceste cauze, arăta Colegiul Medicilor Stomatologi, „varianta pentru asanarea focarelor de infecție de la nivelul cavității orale este de extragere a tuturor dinților afectați în cadrul secțiilor de chirurgie oro-maxilo-facială, deși dinții ar putea fi tratați și salvați în vederea menținerii pe arcadă prin tratamente stomatologice conservative, în cazul în care copiii s-ar afla sub anestezia generală care să permită acordarea acestor tratamente în condiții de siguranță. Acești copii rămân fără dinți la vârste fragede și nu se mai pot alimenta, vorbirea și dezvoltarea le este afectată, calitatea vieții scăzând drastic.”

Soluția propusă în adresa trimisă către Ministerul Sănătății și rămasă fără răspuns: „Înființarea de cabinete stomatologice cu bloc operator în cadrul spitalelor de pediatrie ar oferi posibilitatea tratamentului pluridisciplinar decontat din Fondul Unic de Asigurări de Sănătate, în concordanță cu nevoile speciale ale pacienților minori cu probleme de sănătate orală.”

Clinica unde a murit fetița de 2 ani nu avea autorizație și dotări pentru anestezie generală

O fetiță în vârstă de 2 ani a murit, săptămâna trecută, la un cabinet stomatologic din centrul Capitalei, după ce i s-a făcut anestezie generală. Colegiul Medicilor a anunțat că derulează o anchetă disciplinară care vizează „felul în care a fost evaluat copilul înaintea administrării anesteziei, a sedării profunde, decizia de a da această anestezie”.

Ministerul Sănătății a suspendat activitatea clinicii și a aplicat amenzi în valoare totală de 100.000 de lei, după un control al Inspecției Sanitare de Stat.

Raportul de control a fost înaintat Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție, după „ce au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare”.

Ministrul Sănătăţii a declarat că sediul clinicii în care a murit fetița nu era dotat cu monitor de funcții vitale, defibrilator sau sursă de oxigen, obligatorii în cazul în care se efectuează anestezii generale: „Dacă acea clinică privată ar fi respectat toate normativele, acea situație dramatică putea fi evitată. (…) Faptul că au funcționat și că au realizat intervenții stomatologice și că au acordat anestezie generală este pe propria lor răspundere și este total în afara legii”, spunea duminică Alexandru Rogobete.