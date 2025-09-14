Colegul de cameră transgender al ucigașului lui Charlie Kirk ar putea fi cheia motivului asasinatului

Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră transgender, iar anchetatorii caută aici o posibilă cheie pentru motivul asasinatului, au declarat şase surse familiarizate cu ancheta pentru Axios.

Anchetatorii cred că Robinson avea o relaţie amoroasă cu colegul său de cameră, un bărbat transgender. Robinson ar fi considerat opiniile lui Kirk în legătură cu identitatea de gen ca fiind „pline de ură”, iar furia s-ar putea să-l fi împins să-l ucidă, potrivit surselor judiciare citate Axios.

Sursele Axios au declarat că anchetatorii au dorit inițial ca informaţiile despre identitatea de gen a colegului de cameră să fie ținute secret pentru că el s-a arătat „extrem de cooperant”.

Schimbul de mesaje

Colegul de cameră era „consternat” de crimă atunci când a vorbit cu anchetatorii şi a împărtăşit mesajele trimise de Robinson, a declarat una dintre surse.

„Asta s-a întâmplat? Doamne, nu”, a spus colegul de cameră, arătându-le apoi mesajele, potrivit Axios.

Mesajele telefonice arătate anchetatorilor indicau că un expeditor numit „Tyler” menţionase că, după ce a tras, și-a înfășurat puşca într-un prosop şi a ascuns-o în tufişuri lângă Universitatea Utah Valley, unde a avut loc crima, a declarat vineri guvernatorul Spencer Cox într-o conferinţă de presă.

„Este destul de clar că colegul de cameră al lui Robinson ştia multe şi nu a spus nimic după crimă, aşa că este oficial o persoană de interes şi cooperează”, a spus un oficial sub protecția anonimatului.

Oficialii federali şi statali examinează, de asemenea, grupurile de stânga din Utah pentru a vedea dacă aveau cunoştinţă în prealabil despre planurile criminalului sau dacă i-au acordat sprijin material după aceea.

Motivul şi ideologia politică a lui Robinson sunt subiecte intense de dezbatere în online. Unii conservatori au insistat că este un radical de stânga dezechilibrat. Liberalii au ripostat, subliniind educaţia conservatoare a lui Robinson în Utah.

Într-un interviu acordat vineri pentru Daily Mail, o persoană apropiată familiei a declarat că familia susţine mişcarea MAGA a preşedintelui Trump. „Majoritatea membrilor familiei mele sunt republicani. Nu cunosc niciunul care să fie democrat”, a spus ea.

Membrii familiei au declarat reporterilor că Tyler Robinson devenise ceva „mai implicat politic” în ultimii ani şi că îşi exprimase interesul faţă de vizita lui Kirk la campusul Utah Valley din Orem.